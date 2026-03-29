Federico Otermín gobernador: la apuesta de los intendentes que se ofrece como prenda de unidad

Otermín ya se anotó en la pelea por la gobernación bonaerense de 2027 y tiene un capital que pocos en el peronismo pueden exhibir: es el nombre que une a una liga de intendentes que se reagruparon en la interna y buscan hacerse un lugar propio en el mapa político bonaerense, equidistantes del axelismo y del kirchnerismo. Pero también tiene la misión de trascender el plano de la rosca política y convertirse en una cara conocida para los bonaerenses: el bajo nivel de conocimiento es, quizás, su mayor déficit.

Entre los intendentes que más cerca están figuran Federico Achával , Gastón Granados y Nicolás Mantegazza. También Juan de Jesús, Juan Pablo García, Gustavo Menéndez y Marisa Fassi. Jefes comunales de perfiles parecidos que ven en Otermín al articulador natural de ese espacio y la posibilidad de atraer más referentes territoriales del conurbano cansados de la pelea entre Axel Kicillof y La Cámpora .

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La carrera de Otermín es la de un constructor paciente . Estudió periodismo, trabajó en medios y en 2009 entró a la política por la puerta de la comunicación municipal en Lomas de Zamora de la mano del ex intendente Martín Insaurralde. Pasó por la Secretaría de Cultura, llegó a la Cámara de Diputados bonaerense en 2017 y la presidió entre 2019 y 2023, antes de ganar la intendencia con casi el 50% de los votos.

El vínculo con Kicillof no es nuevo ni circunstancial. En 2019, cuando el gobernador arrancó su primera campaña, Otermín fue parte del equipo que operó en las sombras para apuntalar esa candidatura: trabajó en cuestiones políticas, logísticas y de comunicación. Esa historia compartida es uno de los argumentos que él mismo esgrime para presentarse como puente entre el kicillofismo y el resto del peronismo bonaerense.

HDaq49hbQAAWqDd Federico Otermín levanta la mano en la carrera por la gobernación

Otermín se apoya en esa afinidad con Kicillof para posicionarse como el intendente que puede tender puentes entre todas las tribus. Hay otro dato de peso: su esposa, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, uno de los cuadros camporistas que impulsó Máximo Kirchner para sumarse al gabinete de Kicillof.

Equilibrio en la interna peronista

Otermín cultiva con cuidado el equilibrismo. En el acto de asunción del PJ de La Costa, ante unos mil militantes, eligió cada palabra: "Vengo en nombre del PJ bonaerense, que encabeza el gobernador Axel Kicillof; también en nombre del Consejo Nacional, que conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, sobre todo, como compañero".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futurockOk/status/2034696817921704287?s=20&partner=&hide_thread=false "La salida va a ser en comunidad, no va a ser solo con el Estado"



Federico Otermin ( @fotermin ), Intendente de Lomas de Zamora en #ParaísoArtificial https://t.co/zW4Ol7g1yG pic.twitter.com/jWiHnzVsX1 — Futurock.fm (@futurockOk) March 19, 2026

Ese perfil equidistante es el que lo posiciona como referente de intendentes que quieren escapar de la lógica dual entre La Cámpora y Kicillof. La liga es en parte el reagrupamiento de dirigentes que durante años navegaron la interna peronista sin anclar definitivamente en ninguno de los dos bloques. Achával (Pilar), Granados (Ezeiza) y Mantegazza (San Vicente) son los de mayor sintonía fina con Otermín. Los tres comparten un sesgo: gestión como capital político y perfil bajo.

Recorridas por Buenos Aires

El rol en el PJ bonaerense es la plataforma que habilita el recorrido. Como vicepresidente segundo de la conducción que encabeza Kicillof, Otermín tiene un paraguas institucional para presentarse ante cada consejo partidario del interior sin que el viaje parezca una movida electoral. Ya estuvo en el interior varias veces y las recorridas van a seguir en las próximas semanas.

En una carrera sobrepoblada de nombres, el nivel de conocimiento es uno de los déficit de Otermín. Lomas de Zamora es el segundo distrito más poblado del conurbano, pero el interior bonaerense es otro país político. La intendencia le da más visibilidad que la presidencia de la Cámara de Diputados, pero no alcanza.

Axel Kicillof con Federico Otermín y Mayra Mendoza Kicillof, en medio de la negociación por el Presupuesto 2026 con el peronismo y la oposición

La cancha está llena. Por el peronismo se anotan o suenan, entre otros, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el intendente de La Plata Julio Alak, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, la intendenta de Quilmes en uso de licencia Mayra Mendoza y la intendenta de Moreno Mariel Fernández. En ese pelotón, Otermín apuesta a una diferenciación que ninguno de ellos puede ofrecer: tener una liga propia que lo respalde sin pertenecer del todo a ningún sector.

El silencio es su método. Otermín da pocas entrevistas y tiene un perfil bajo en los grandes debates, que lo protege de la exposición y le potencia su perfil de articulador en las negociaciones de fondo. En una carrera para la gobernación donde cada aspirante busca instalarse, el intendente todavía trabaja para construir una marca propia que lo diferencie.