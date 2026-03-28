Federico Otermín visitó Bragado y amplía su recorrida por la provincia

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , visitó Bragado junto al jefe comunal Sergio Barenghi y el dirigente Walter Torchio , en una recorrida que incluyó actividades políticas y productivas en ese distrito bonaerense.

En su paso por la ciudad del noroeste provincial, el dirigente también participó de un encuentro con el consejo partidario local en su rol como vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense e integrante del Consejo Nacional del PJ . Allí, remarcó la importancia de fortalecer la presencia territorial del peronismo en cada rincón de la provincia.

“Frente a un gobierno nacional que le da la espalda a los bonaerenses, acá hay un Gobierno local que defiende el valor agregado de su entramado productivo y a las familias trabajadoras”, expresó Otermín , en referencia al contexto político y económico actual.

La agenda incluyó una visita al Municipio y al Centro de Atención Primaria de la Salud “Aldo Omar San Pedro”, donde el intendente lomense interiorizó sobre el funcionamiento de los servicios públicos en el distrito y el abordaje sanitario en el territorio.

Más tarde, la comitiva se trasladó al Parque Industrial de Bragado, un predio de 100 hectáreas que reúne a más de 30 empresas de distintos rubros, entre ellos sidero-metalúrgico, agroindustrial, textil, servicios y logística. El espacio es gestionado por un consorcio que articula al sector público con empresarios locales.

En ese marco, Otermín destacó el modelo de gestión del parque industrial y valoró la articulación entre el Estado municipal y el sector privado. “Esta dinámica de colaboración público-privada va en sintonía con la visión que también tenemos en Lomas desde el Gobierno de la Comunidad”, señaló.

Mensaje político y proyección en la provincia

Durante la recorrida, el intendente de Lomas de Zamora también dejó definiciones políticas sobre el rumbo productivo que, a su entender, debería impulsar la provincia. En ese sentido, subrayó el rol estratégico de la industria y el campo como motores de desarrollo. “Bragado es un ejemplo de que el campo y la industria pueden hablar el mismo idioma: el del trabajo, y por eso deben ser el motor de la reconstrucción”, afirmó Otermín, en un mensaje que apunta a consolidar una visión integradora del entramado económico bonaerense.

Federico Otermín recorrió Bragado.

La visita se enmarca en una serie de recorridas que el jefe comunal viene realizando en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer vínculos políticos, institucionales y productivos dentro del peronismo.

Con este tipo de actividades, Otermín busca posicionarse como un actor con proyección provincial, articulando con intendentes, dirigentes y sectores productivos en un contexto marcado por tensiones entre los gobiernos locales y la administración nacional.