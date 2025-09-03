Federico Otermín y Eduardo Wado de Pedro respaldaron a la industria de Lomas en su día

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , el senador Wado de Pedro , la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar , y la jefa de Gabinete del municipio, Sol Tischik , participaron del encuentro La Fuerza de la Industria y la Producción en Comunidad, que reunió a representantes de empresas y cámaras locales en el marco del Día Nacional de la Industria.

Durante la actividad, que tuvo lugar en la sede de Evagreen, una firma lomense que fabrica suelas de calzado, Otermín destacó: “Nosotros queremos que a las empresas les vaya bien y para eso es condición necesaria que haya un proyecto de país que contemple a la producción y a la industria como pilar de la Argentina”. Cuestionó al gobierno de Javier Milei por priorizar el pago de la deuda externa y anunció la presentación de ordenanzas para apoyar al comercio, la industria y el emprendedurismo local.

En la misma línea, De Pedro subrayó la necesidad de defender un modelo industrialista que genere valor agregado y cohesión territorial. “El modelo que genera felicidad es el que apuesta a la educación, la ciencia y la tecnología, porque el 60% del valor agregado en nuestro país lo da la industria”, aseguró el senador.

Por su parte, Tischik advirtió sobre el impacto del contexto económico en el entramado productivo: “La economía comienza a generar una fuerte crisis social. Desde el Municipio acompañamos a la producción porque entendemos que el trabajo es el gran ordenador de la vida en comunidad”.

El intendente Otermín también hizo un llamado a expresarse en las urnas: “Este domingo 7 de septiembre tenemos una posibilidad concreta de demostrarle a Milei y al FMI que Lomas respalda a la industria, a la producción, a los trabajadores”.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 08.48.05 Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora.

Lomas de Zamora es el cuarto distrito de la provincia con mayor Producto Bruto Geográfico (PBG). Su matriz industrial tiene una marcada preponderancia metalúrgica, con un 34% del total, y el 72% de sus unidades productivas son pequeñas empresas con hasta 15 empleados. Además, un 12% de ellas exporta, en su mayoría al Mercosur.

Sin embargo, la coyuntura económica nacional tiene efectos negativos: se estima una caída del 40% interanual en las ventas, en un contexto de fuerte retracción de la demanda interna.