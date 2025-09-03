BUENOS AIRES

Federico Otermín y Eduardo Wado de Pedro respaldaron a la industria de Lomas en su día

En un acto con más de 50 empresarios, el intendente y el senador reafirmaron su apoyo a la producción local frente a la crisis nacional.

Por Letra P | Periodismo Político
WhatsApp Image 2025-09-03 at 08.48.05 (2)

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el senador Wado de Pedro, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la jefa de Gabinete del municipio, Sol Tischik, participaron del encuentro La Fuerza de la Industria y la Producción en Comunidad, que reunió a representantes de empresas y cámaras locales en el marco del Día Nacional de la Industria.

Notas Relacionadas
Javier Milei antes de que la evacuación de emergencia. 
CRÓNICA DE UNA AGRESIÓN OPORTUNA Y CELEBRADA

Milei bajo ataque: un caldo espeso en la previa y un incidente a medida de las necesidades del Gobierno

Por  Pablo Lapuente

Durante la actividad, que tuvo lugar en la sede de Evagreen, una firma lomense que fabrica suelas de calzado, Otermín destacó: “Nosotros queremos que a las empresas les vaya bien y para eso es condición necesaria que haya un proyecto de país que contemple a la producción y a la industria como pilar de la Argentina”. Cuestionó al gobierno de Javier Milei por priorizar el pago de la deuda externa y anunció la presentación de ordenanzas para apoyar al comercio, la industria y el emprendedurismo local.

En la misma línea, De Pedro subrayó la necesidad de defender un modelo industrialista que genere valor agregado y cohesión territorial. “El modelo que genera felicidad es el que apuesta a la educación, la ciencia y la tecnología, porque el 60% del valor agregado en nuestro país lo da la industria”, aseguró el senador.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 08.48.05 (1)

La motosierra de Javier Milei vs. el desarrollo

Por su parte, Tischik advirtió sobre el impacto del contexto económico en el entramado productivo: “La economía comienza a generar una fuerte crisis social. Desde el Municipio acompañamos a la producción porque entendemos que el trabajo es el gran ordenador de la vida en comunidad”.

El intendente Otermín también hizo un llamado a expresarse en las urnas: “Este domingo 7 de septiembre tenemos una posibilidad concreta de demostrarle a Milei y al FMI que Lomas respalda a la industria, a la producción, a los trabajadores”.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 08.48.05
Federico Oterm&iacute;n, intendente de Lomas de Zamora.

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora.

Lomas de Zamora es el cuarto distrito de la provincia con mayor Producto Bruto Geográfico (PBG). Su matriz industrial tiene una marcada preponderancia metalúrgica, con un 34% del total, y el 72% de sus unidades productivas son pequeñas empresas con hasta 15 empleados. Además, un 12% de ellas exporta, en su mayoría al Mercosur.

Sin embargo, la coyuntura económica nacional tiene efectos negativos: se estima una caída del 40% interanual en las ventas, en un contexto de fuerte retracción de la demanda interna.

Temas
Notas Relacionadas
el intendente otermin cruzo a milei por la caravana libertaria en pleno centro de lomas en hora pico
PIQUETE SIN PROTOCOLO

El intendente Otermín cruzó a Milei por la caravana libertaria en pleno centro de Lomas en hora pico

Lo mandó “a laburar” en lugar de “obstaculizar” la principal avenida del distrito. “Nada más casta que aparecer unos días antes de las elecciones”, fustigó.
Leonel Monsalve, intendente de 25 de Mayo (La Pampa), junto a la ministra Patricia Bullrich y una de sus manos derechas, Martín Matzkin: chisporroteo petrolero.
ENRGÍA & ROSCA

La Pampa: Bullrich y Matzkin quisieron apurar un anuncio pero el les salió el tiro por la culata

Negociaban por Medanito pero el Ministerio precipitó un acuerdo sobre el protocolo antipiquetes y el intendete de 25 de Mayo pataleó. Un aliado que se aleja.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.
EL REGRESO DE UN CLÁSICO

Carrió vs. Angelici: los impuestos a las apuestas online se cuelan en la discusión del Presupuesto porteño

Por  Francisco Basualdo
Ramón Lanús, intendente de San Isidro.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

San Isidro: el intendente PRO libertario apuesta a un radical, peronismo sin kicillofismo y Posse en retirada

Por  María Eugenia Suárez
Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy) buscan dar forma al espacio Provincias Unidas.
libertarios vs. federales

Sadir y Morales blindan Jujuy para potenciar Provincias Unidas

Por  Ramiro Garrocho
Gustavo Valdés (Corrientes) y Martín Llaryora (Córdoba), aliados en Provincias Unidas.
Elecciones | 26 de octubre

Los gobernadores de Provincias Unidas se trajeron un souvenir empresario del salón de fiestas del Círculo Rojo

Por  Yanina Babiachuk