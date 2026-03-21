Federico Otermín visitó La Costa con De Jesús y profundiza su recorrido por la provincia

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , participó de la asunción de Juan de Jesús al frente del Partido Justicialista de La Costa , donde destacó el rol del turismo interno. El dirigente también llevó el respaldo del PJ bonaerense , que conduce Axel Kicillof , y del Consejo Nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner .

El acto se realizó en el cine teatro Arenas de San Bernardo, con la presencia de más de mil militantes. Allí, Otermín remarcó la importancia de fortalecer la actividad turística como política estratégica para el desarrollo productivo y el bienestar social.

“Vengo en nombre del PJ bonaerense, como parte de la lista de unidad que encabeza el gobernador Axel Kicillof ; también en nombre del Consejo Nacional, que conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner ”, expresó el jefe comunal.

Durante su intervención, Federico Otermín sostuvo que el turismo interno representa una herramienta clave para el crecimiento económico. En ese sentido, subrayó que se trata de una actividad que genera empleo y promueve el acceso al descanso de las familias trabajadoras.

El dirigente también apeló a la identidad del peronismo al señalar la necesidad de “reivindicar lo argentino frente a tanto vendepatria”. En esa línea, planteó que el movimiento debe sostener sus principios históricos y adaptarlos a los desafíos actuales.

aa61e8ed-ee3e-4bb7-8fa4-38ad660439d3 Federico Otermín en La Costa.

Además, recordó su vínculo personal con la costa atlántica y destacó el valor simbólico del distrito. “Cada localidad tiene algo especial”, afirmó al referirse al Partido de La Costa como un lugar de encuentro y tradición para miles de argentinos.

Renovación del peronismo en la provincia

El acto contó con la participación de dirigentes como el diputado Juan Pablo de Jesús, el senador Adrián Santarelli, el intendente de Dolores, Juan Pablo García, y la concejala Gabriela Demaría, entre otros referentes políticos.

En ese marco, Otermín destacó la importancia de la renovación dirigencial dentro del peronismo bonaerense, al tiempo que puso en valor la trayectoria de figuras históricas. También resaltó el rol de nuevos liderazgos en el proceso político actual.

Por su parte, Juan de Jesús asumió la conducción del PJ local con un llamado a la militancia y al compromiso colectivo. Señaló que el nuevo ciclo estará marcado por la participación de dirigentes con historia y nuevas generaciones formadas en la tradición política del movimiento.

El dirigente costero remarcó que el objetivo será acompañar las demandas sociales y consolidar un proyecto político que represente las aspiraciones de la comunidad.

En paralelo, Federico Otermín inició una serie de recorridas por distintos distritos de la provincia, con visitas a ciudades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Pilar y San Nicolás, donde participó de Expoagro. Estas actividades forman parte de su nuevo rol dentro del PJ bonaerense.

El cierre del acto estuvo marcado por un llamado a la unidad del peronismo. “Militemos para que reine en Argentina el amor, la igualdad y la felicidad de nuestro pueblo”, concluyó.