Alta Gracia: la carrera por la sucesión de Marcos Torres empezó con cinco nombres anotados

En el peronismo de Alta Gracia nadie habla aun sobre la sucesión de Marcos Torres en la intendencia de uno de los bastiones del oficialismo en Córdoba . No al menos públicamente. La gestión, que goza de altos niveles de aprobación según distintas mediciones, es el vector que mantiene a todos la dirigencia alineado a una misma estrategia.

La mesura responde a dos razones. La primera es estrictamente temporal. Aún restan 18 meses para la fecha estimada de las elecciones, fijada en el mes de septiembre según la Carta Orgánica municipal. En política pueden pasar demasiadas cosas en sólo un año y medio.

La razón de mayor preponderancia es eminentemente política. Los hermanos Marcos Torres y Facundo Torres serán los encargados de escoger a quien acuda para dar continuidad a un proyecto que sumará 14 años. Pero hasta ese momento crucial ambos supeditan las decisiones del pago chico a la reelección del gobernador Martín Llaryora .

Martín Llaryora toma juramento a Marcos Torres, ministro de Desarrollo Social e intendente de Alta Gracia en uso de licencia

Tanto el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo e intendente en uso de licencia como el jefe del bloque peronista de la Legislatura tienen un cometido esencial que trasciende los límites de la sexta ciudad en cantidad de habitantes: deben asegurar el triunfo del PJ en el departamento Santa María, el sexto en población, tercero entre los que aglutinan localidades que integran el estratégico corredor del Gran Córdoba .

La sucesión de Marcos Torres

El intendente en uso de licencia sabe que no podría reelegir, toda vez que cumple un segundo mandato al frente del Ejecutivo.

Desde el penúltimo día de febrero, fecha de su jura en el gabinete provincial, el Ejecutivo está en manos de Jorge De Nápoli, quien lo acompañara en la fórmula en diciembre de 2023.

Jorde de Nápoli, viceintendente de Alta Gracia Jorge De Nápoli reemplazó a Marcos Torres en la intendencia de Alta Gracia

Para muchos, el viceintendente corre con ventaja entre los potenciales aspirantes. A la continuidad de facto de la gestión de “los Torres” que supone su rol, añade años de integración al proyecto que iniciara con Facundo en 2013. O más precisamente en 2015, primer período de gestión de quien llegara al Ejecutivo como vice de Walter Saieg.

De Nápoli, licenciado en Química Farmacéutica, empresario, comerciante y docente, más conocido como “el Ruso”, ha sido ya concejal en dos períodos y secretario de Turismo, Cultura, Comercio e Industria en dos ocasiones.

También desempeñó cargos en la extinta Agencia de Empleo de la Provincia y vicepresidente de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR).

Otro funcionario bien posicionado en el juego de las especulaciones es el abogado Mariano Agazzi, quien se desempeña como secretario de Gobierno, Salud y Desarrollo de Alta Gracia.

Mariano Agazzi, secretario de Gobierno de Alta Gracia Mariano Agazzi, secretario de Gobierno de Alta Gracia

Extribuno de cuentas, exconcejal e integrante del gabinete en otros roles, sabe que su nombre suena hace ya meses, aunque repite que se mantiene concentrado en la gestión.

Conocedores de las corrientes políticas que rodean el Tajamar, ícono histórico de la ciudad cabecera del departamento Santa María, mencionan otros nombres de dirigentes que podrían, al menos, intentar una chance. Entre ellos destacan Duilio Silva, concejal y exidrector de Desarrollo Social; Pablo Ortiz, también edil; Agustín Saieg, director de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana de Alta Gracia.

La posibilidad de Facundo Torres

Desde la sede municipal se repite que cualquier hipótesis electoral resulta prematura y, sobre todo, subsidiaria de la puja por la gobernación. Los resultados de esta contienda terminarán de definir los nombres que representarán al peronismo en el turno local.

Según analizan, un rotundo triunfo del proyecto reeleccionario del gobernador brindaría un impulso difícil de contrarrestar por parte de la oposición. Recuerdan también que Facundo y Marcos han sido proclives a priorizar a los compañeros en sus proyectos por encima de los socios de otras fuerzas.

No se cultiva, empero, un anticipado triunfalismo. Algunos aún barajan la chance de que el mayor de los Torres vaya por un tercer período si el resultado provincial fuese adverso. Además del amor por su ciudad señalan una condición objetiva. Sin posibilidad de repetir como legislador departamental, el también exministro de Gobierno ha cumplido ya importantes roles en las administraciones del peronismo cordobesista.

Facundo Torres, legislador por Hacemos Unidos por Córdoba Facundo Torres, presidente del bloque PJ en la Legislatura de Córdoba

Más recientemente, Llaryora le encomendó la tarea de revitalizar al PJ. Además de una renovación de autoridades que incluye un sucesivo reemplazo de cuadros, Facundo ha recorrido la provincia para consolidar la presencia territorial. Sobre todo en aquellos lugares donde, hace tres años, la oposición infligiera duras derrotas el peronismo.

Ese no fue el caso del departamento Santa María. Allí el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba obtuvo una distancia de cinco puntos sobre el radical Leandro Morer, cabeza de la lista de Juntos por el Cambio. Frente a la perspectiva de un escenario reñido, asumiendo dificultades para hacer pie en otras metrópolis, retener el control de territorios propios resulta imperioso para el oficialismo.

La oposición de Alta Gracia

Morer sigue acumulando expectativas entre quienes retarán al peronismo. Aunque su nombre se daba por descontado en 2023, el exconcejal radical prefirió saltear el turno. O más precisamente saltear una puja interna que derivó en una magra cosecha: Marcos Torres sacó 36 puntos de ventaja.

También se mira con atención la decisión que vaya a tomar La Libertad Avanza. El presidente del partido para el departamento, Darío Cuffa, analiza la posibilidad de encabezar la lista.

Su decisión dependerá más de las disposiciones que tome el partido en la provincia y en la Nación. No obstante, asegura contar con una importante (y creciente) cantidad de afiliados al proyecto libertario. Son seguidos con atención los movimientos que realiza Ignacio Sala, hoy legislador provincial del bloque PRO. Exintendente de La Paisanita, reporta directamente a Laura Rodríguez Machado y es una de las principales referencias de Patricia Bullrich en la región.

Finalmente, en el PJ altagraciense no dejan de mirar a Walter Saieg. Enemistado desde hace años con los hermanos Torres, no ha dejado de orbitar en torno a las disidencias del oficialismo. Exministro de Seguridad, exlegislador, exsecretario de Transporte de la Nación, el también abogado cuenta con contactos más allá del Tajamar. Resta saber si además conserva una intención de voto que le permita un nuevo desafío.