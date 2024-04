Estela Díaz, la última mohicana.

“No nos parece ningún récord ser las únicas”, admite Díaz en una entrevista con este medio. “El retroceso en la institucionalidad es un síntoma del carácter que ha tomado el debate público: no se trata sólo del ataque a ciertos organismos, están atacando la existencia misma del Estado”, agrega la dirigente platense e integrante desde sus inicios de la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Hugo Yasky .

Sin respuestas del gobierno de Javier Milei

Hasta el momento, indica Díaz, aunque estuvo en contacto con la nueva subsecretaria de Protección Contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, no obtuvo ninguna respuesta en relación con las políticas públicas que dependían del gobierno nacional y dejaron de funcionar desde la asunción de Javier Milei. “Nos dijo que entendía la preocupación, pero que necesitaba hablar con la ministra Sandra Pettovello. Desde diciembre a esta fecha todo lo que se creó a partir de 2019 no tiene continuidad, salvo la línea 144, que tiene una suerte de inercia de funcionamiento porque lleva más de diez años, así que no es adjudicable a la última gestión”.