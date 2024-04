Axel Kicillof 2027: de eso no se habla, pero que corra el clamor

“Nuestra postura es la misma desde que empezó el gobierno de Milei: nos parece que elecciones y candidaturas no son hoy temas de la gente, más bien todo lo contrario”, dice un funcionario del entorno del gobernador a Letra P e insiste con el daño que el Presidente está haciendo a la provincia con el uso de la motosierra.

Sin embargo, la fuente reconoce que por el lugar que ocupa y la imposibilidad de competir por un nuevo mandato ponen al mandatario en un lugar expectante: “Sabemos que eso existe. Axel no deja de ser el gobernador de la provincia más importante del país. Por decantación, enseguida se lo pone en ese lugar, pero no es algo que hoy estemos discutiendo ni pensando realmente”.

Con todo, Kicillof no se esfuerza en obturar el operativo clamor. “Con el peso de esos dirigentes… Axel no les va a decir no digas esto, no pasa por ahí”, dice una fuente con despacho cercano al del gobernador. Los comentarios fueron similares tras los dicho de Ferraresi sobre la estrategia para llevarlo a Casa Rosada: “Puede decir lo que quiera”.

Como contó Letra P, el gobernador ya inició un proceso de metamorfosis que tendrá su primera prueba en 2025. Fue protagonista del último congreso nacional del PJ, donde aseguró que el peronismo tiene “la obligación de generar una alternativa para volver a gobernar la Argentina”.

La salida obligada de Kicillof del principal sillón bonaerense abre la pelea por su sucesión. No hay hasta el momento un nombre cantado. Muchos dirigentes empezarán a levantar el perfil para meterse en la grilla de largada.