Primer trimestre de Javier Milei: más mujeres, niñas y niños pobres

Del análisis –que compara la ejecución presupuestaria del primer bimestre de 2023 y 2024- se desprende una fuerte caída en la ejecución de los programas del sistema previsional: 45,5% en pensiones no contributivas y 38,5% en moratorias en relación con el primer bimestre de 2023. Las partidas destinadas a protección social conforman la mayor parte del presupuesto destinado a reducir la brecha. De hecho, el año pasado, entre las moratorias previsionales, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, la Tarjeta Alimentar y pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos e hijas, implicaron el 85% del presupuesto con perspectiva de género ejecutado en 2023.

Quizá parte de las explicaciones se encuentren en el negacionismo de la desigualdad de género declamado por el gobierno nacional. De hecho, el presidente Javier Milei, en una entrevista con Samuel Chiche Gelblung en Crónica TV –la única en la que le hicieron preguntas- se negó a reconocer el trabajo de las amas de casa como tal y, por lo tanto, su jubilación. “Lo que tenés que hacer es dar una asistencia social(…) También están las elecciones personales que no podés estar cargándoselas al resto de la gente, vos tendrías que haber hecho una separación entre lo que es un programa de asistencia para darle contención a ese grupo y no mezclarlo con las jubilaciones, porque entonces queda degradado el concepto de la jubilación”. Y ejemplificó con su propia familia: “Mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación, ¿cómo puede ser? Mi mamá no trabajó y mi papá empezó a trabajar desde muy chiquito… el punto es que la jubilación de mi papá tendría que estar en una determinada lógica del sistema provisional y la de mi mamá tendría que ser una asistencia”.