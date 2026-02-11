Entre Ríos: el oficialismo tiene nuevo jefe de bloque en la Cámara de Diputados

Bruno Sarubi, de la UCR de La Paz, es el nuevo presidente del bloque Juntos por Entre Ríos. Reemplaza al concordiense Marcelo López.

El oficialismo de Entre Ríos tiene nuevo jefe de bloque en la Cámara de Diputados provincial . Desde este miércoles, el espacio será conducido por Bruno Sarubi . En la vicepresidencia quedó designada Noelia Taborda , del PRO de la localidad de Federal . En la presidencia de la cámara fue ratificado por unanimidad Gustavo Hein , dirigente de máxima confianza de Rogelio Frigerio .

La novedad sobresaliente se dio en la designación de la vicepresidencia primera de la Cámara, donde quedó nombrada la diputada del PRO de Concordia , Carola Laner . Como vicepresidente seguirá Juan José Bahillo , del PJ de Gualeguaychú .

En el bloque de Juntos , Sarubi reemplazó en la conducción a Marcelo López , de la UCR de Concordia, quien ejerció la presidencia durante el año pasado. La designación de Laner en la vicepresidencia del cuerpo rompió la continuidad de otra dirigente radical, Gabriela Lena , de Chajarí .

Según analizó una fuente legislativa, los desplazamientos de López y Lena se debieron a ciertas disconformidades con la forma en que ambos manejaron el juicio político fallido a la jueza Susana Medina . López conducía el bloque y Lena fue la presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Gustavo Hein seguirá como presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Carola Laner asumió como vicepresidenta primera.

Este miércoles, en la sesión preparatoria, los 32 diputados presentes confirmaron por unanimidad la continuidad de Hein al frente de la cámara baja. El diputado oriundo de Basavilbaso valoró el trabajo conjunto con los bloques y “agradeció la gentileza y el respeto con el que se trabajó”.

En el bloque peronista no hubo cambios en la conducción. La presidencia seguirá en manos de la ex vicegobernadora Laura Stratta, de Victoria.

La interna de LLA que se coló en el recinto

La novedad del mediodía llegó cuando los restantes tres bloques minoritarios anunciaron la continuidad de sus titulares. Gladys Salinas ratificó que seguirá con su monobloque del Partido Conservador Popular (PCP); Julia Calleros hará lo propio con su unipersonal Fe y Libertad; y Carlos Damasco en La Libertad Entre Ríos.

Cuando le tocó su turno, el diputado Roque Fleitas, presidente de La Libertad Avanza en la provincia, anunció que continuaba al frente de la presidencia del bloque que integra junto a Débora Todoni. En ese momento, la diputada pidió la palabra y dijo: "Solo quiero referenciar que no se puso a votación la presidencia de mi bloque, y por lo tanto, yo me abstengo”.

IMG-20260211-WA0053 Fleitas y Todoni integran, por ahora, el bloque de La Libertad Avanza, el único que responde a la conducción nacional del partido.

El plantón en público de Todoni dejó expuesta la interna libertaria que subyace en la provincia. Todoni, junto con su pareja, el diputado nacional Andrés Laumann, están enfrentados a la conducción provincial que encabeza Fleitas. Laumann y Todoni se referencian en la línea que a nivel nacional encabeza el diputado Beltrán Benedit.