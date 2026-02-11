LEGISLATURA

Entre Ríos: el oficialismo tiene nuevo jefe de bloque en la Cámara de Diputados

Juntos será presidido por Bruno Sarubi. Gustavo Hein sigue al frente de la cámara baja. En la sesión preparatoria, la interna de LLA se coló en el recinto.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Bruno Sarubi, de la UCR de La Paz, es el nuevo presidente del bloque Juntos por Entre Ríos. Reemplaza al concordiense Marcelo López.&nbsp;

Bruno Sarubi, de la UCR de La Paz, es el nuevo presidente del bloque Juntos por Entre Ríos. Reemplaza al concordiense Marcelo López. 

El oficialismo de Entre Ríos tiene nuevo jefe de bloque en la Cámara de Diputados provincial. Desde este miércoles, el espacio será conducido por Bruno Sarubi. En la vicepresidencia quedó designada Noelia Taborda, del PRO de la localidad de Federal. En la presidencia de la cámara fue ratificado por unanimidad Gustavo Hein, dirigente de máxima confianza de Rogelio Frigerio.

Notas Relacionadas
Marcelo Casaretto, que en su paso por el Congreso ocupó el asiento de la presidencia de Diputados por algunos intervalos. 
TEMPORADA DE ROSCA

Entre Ríos: Casaretto se anota para pelear por la gobernación en 2027 mientras dispara contra Frigerio y Milei

Por 
Letra P | Exequiel Flesler
Exequiel Flesler

La novedad sobresaliente se dio en la designación de la vicepresidencia primera de la Cámara, donde quedó nombrada la diputada del PRO de Concordia, Carola Laner. Como vicepresidente seguirá Juan José Bahillo, del PJ de Gualeguaychú.

Los reemplazos en la UCR en Diputados

En el bloque de Juntos, Sarubi reemplazó en la conducción a Marcelo López, de la UCR de Concordia, quien ejerció la presidencia durante el año pasado. La designación de Laner en la vicepresidencia del cuerpo rompió la continuidad de otra dirigente radical, Gabriela Lena, de Chajarí.

IMG-20260211-WA0048
Gustavo Hein seguirá como presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Carola Laner asumió como vicepresidenta primera.

Gustavo Hein seguirá como presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Carola Laner asumió como vicepresidenta primera.

Según analizó una fuente legislativa, los desplazamientos de López y Lena se debieron a ciertas disconformidades con la forma en que ambos manejaron el juicio político fallido a la jueza Susana Medina. López conducía el bloque y Lena fue la presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Este miércoles, en la sesión preparatoria, los 32 diputados presentes confirmaron por unanimidad la continuidad de Hein al frente de la cámara baja. El diputado oriundo de Basavilbaso valoró el trabajo conjunto con los bloques y “agradeció la gentileza y el respeto con el que se trabajó”.

En el bloque peronista no hubo cambios en la conducción. La presidencia seguirá en manos de la ex vicegobernadora Laura Stratta, de Victoria.

La interna de LLA que se coló en el recinto

La novedad del mediodía llegó cuando los restantes tres bloques minoritarios anunciaron la continuidad de sus titulares. Gladys Salinas ratificó que seguirá con su monobloque del Partido Conservador Popular (PCP); Julia Calleros hará lo propio con su unipersonal Fe y Libertad; y Carlos Damasco en La Libertad Entre Ríos.

Cuando le tocó su turno, el diputado Roque Fleitas, presidente de La Libertad Avanza en la provincia, anunció que continuaba al frente de la presidencia del bloque que integra junto a Débora Todoni. En ese momento, la diputada pidió la palabra y dijo: "Solo quiero referenciar que no se puso a votación la presidencia de mi bloque, y por lo tanto, yo me abstengo”.

IMG-20260211-WA0053
Fleitas y Todoni integran, por ahora, el bloque de La Libertad Avanza, el único que responde a la conducción nacional del partido.

Fleitas y Todoni integran, por ahora, el bloque de La Libertad Avanza, el único que responde a la conducción nacional del partido.

El plantón en público de Todoni dejó expuesta la interna libertaria que subyace en la provincia. Todoni, junto con su pareja, el diputado nacional Andrés Laumann, están enfrentados a la conducción provincial que encabeza Fleitas. Laumann y Todoni se referencian en la línea que a nivel nacional encabeza el diputado Beltrán Benedit.

Temas
Notas Relacionadas
Jésica Zárate, vicepresidenta del Partido Libertario en Entre Ríos, presentó su afiliación a La Libertad Avanza junto con el secretario, Adrián Montenegro.
TEMPORADA DE ROSCA            

Fuga en Entre Ríos: dos autoridades del Partido Libertario se afiliaron a La Libertad Avanza

La vice y el secretario del sello impulsan una “desafiliación masiva”. Se suman al bloque violeta y militarán en la Línea Pura que conduce el diputado Benedit.
El PJ de Entre Ríos reunió a la tropa para alinearse y retomar su impronta opositora.
TEMPORADA DE ROSCA

Entre Ríos: el PJ se reorganiza y avisa que no acompañará una reforma constitucional en la provincia

Con total hermetismo, la dirigencia en pleno se reunió en Paraná. Mensaje a Frigerio para dejar atrás escaramuzas pasadas y recuperar impronta de oposición.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Morón: la guerra Lucas Ghi – Martín Sabbatella con réplica en el PJ bonaerense
LA PELEA INSOSTENIBLE

Morón: la guerra entre Ghi y Sabbatella se traslada al PJ bonaerense

Por  Macarena Ramírez
Martín Maquieyra saltó del Congreso a YPF: el dirigente del PRO de La Pampa refuerza puentes con La Libertad Avanza. FOTO: www.radiokermes.com
LA INTERNA AMARILLA

La Pampa: La Libertad Avanza coló a Maquieyra en YPF y le echa nafta al fuego amigo en el PRO

Por  Juan Pablo Gavazza
Luis Juez pone la mira en la ciudad de Córdoba
SE ACABÓ EL FERNET

Juez detonó su relación con De Loredo y se vuelca al armado libertario en la ciudad de Córdoba

Por  Yanina Passero
El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe
MARTES CALIENTE

El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe

Por  Gustavo Castro