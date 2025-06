Entre Ríos: se rompió el bloque del PJ y la oposición perdió la mayoría en el Senado

En su comunicado, la senadora lo mencionó y habló de “un malestar que no es nuevo”. “Ya durante la contienda electoral de 2023, el Partido Justicialista me negó acompañamiento y me obligó a competir en las PASO con boleta corta, sin respaldo político ni estructura, incluso de quién en ese momento conducía el PJ. A pesar de ese intento de exclusión, fui elegida por la voluntad popular y me impuse en las urnas, siendo finalmente la candidata a senadora por el departamento Feliciano. Lejos de corregirse, esa actitud de marginación se acentuó con el tiempo”, sostuvo.

El malestar al interior de Más para Entre Ríos

Ese “malestar” al que se refirió Domínguez se hizo extensivo, según aseguró en el comunicado, a los días posteriores a su abstención en el Senado en la última sesión, la de la votación por la Obras Social de Entre Ríos (OSER). Habló de “persecución política” y de escraches, amenazas y violencia física.

“Con responsabilidad y convicción entendí que debía abstenerme. Esa decisión desató una campaña de persecución política no solo hacia mi persona, sino también hacia mi familia y entorno, con escraches, amenazas, violencia física, repudios públicos y hostigamiento mediático en mi contra, especialmente en mi departamento, Feliciano”, sostuvo.

En su texto aseguró que las agresiones no fueron espontáneas y denunció que “fueron impulsadas y sostenidas por sectores con presencia y responsabilidad institucional en la ciudad y en el departamento”. “Lo más doloroso fue el silencio absoluto de mis compañeros y compañeras ante semejante situación. Nadie expresó solidaridad ni preocupación. A ese silencio se sumaron presiones, advertencias y versiones sobre una posible expulsión del Partido Justicialista, como si disentir fuese motivo de sanción. No se puede construir un proyecto colectivo desde la amenaza, la imposición o el aislamiento”, agregó

El nuevo mapa en el Senado para Rogelio Frigerio

La salida de la senadora del bloque del PJ es una bocanada de aire fresco para el oficialismo, que ahora recupera terreno en el Senado. Sin Domínguez, que según confirmó Letra P formará un monobloque, el peronismo se queda con ocho bancas, la misma cantidad que tiene Juntos por Entre Ríos.

Esta paridad convierte a la legisladora en un comodín preciadísimo en el recinto. Por como se percibe el panorama político, por sus propias palabras de hoy y por cómo se movió hasta ahora, todo indicaría que Domínguez acompañará en buena medida las jugadas del oficialismo. “No abandono mis responsabilidades ni mi camino político; simplemente me alejo de un espacio que ha dejado de representar los valores que alguna vez compartimos”, sostuvo.