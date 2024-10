Entre Ríos: quiénes son los líderes de los gremios docentes que desafían a Rogelio Frigerio

AGMER tiene un poder de fuego único en la provincia y viene de rechazar las seis ofertas salariales sucesivas que el Ejecutivo presentó desde el 22 de julio hasta la fecha. En las últimas horas, trascendió que es inminente la confirmación del plus por presentismo, medida que cuando se anticipó fue inmediatamente rechazada por los gremios .

Quién es Marcelo Pagani, el portavoz docente

Nacido en Colón, Pagani debutó como secretario general en 2017 y logró en 2021 la reelección hasta 2025, ganando en los 17 departamentos de la provincia. Su perfil conciliador sirvió como figura unificadora de las distintas expresiones internas que se debatían la conducción gremial provincial.

Esas líneas internas persisten y en algunas localidades aparecen tibiamente con discursos que cuestionan algunas decisiones del oficialismo del sindicato. Pagani tenía una larga trayectoria gremial en su lugar de origen hasta que pegó el salto a la provincia. Es profesor de Historia y Formación Cívica, diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión de las Instituciones Educativas.

pagani.jfif

Siempre disponible para conversar con los medios, su voz es crítica, pero medida, con tono calmo. Quizás por eso sorprendió su tono elevado durante la marcha del martes, en la que AGMER asegura haber reunido a cerca de diez mil docentes en Paraná.

“Nos quieren disciplinar y amedrentar. Lo que no saben es que los docentes tenemos convicción y no tenemos que tener duda que en Entre Ríos, Frigerio es Milei”, sostuvo, apuntando directamente al gobernador. “Querían que las paritarias fueran públicas y decían que no tenía nada que ocultar. Ahora le vamos a pedir que sean públicos los acuerdos que tiene con Milei, que van de espaldas al pueblo entrerriano”, disparó.

Qué gremios secundan en el reclamo a Rogelio Frigerio

Zampedri es una suerte de “copia de seguridad” de AGMER. Con un perfil más confrontativo, suele ir al hueso con sus declaraciones. En las últimas horas, acusó de mentiroso a Manuel Troncoso, el ministro político de Frigerio y responsable de las negociaciones.

El gobierno difundió un comunicado oficial en donde informó que pagaría por decreto el FOPID, el Fondo Provincial de Incentivo Docente que reemplaza al FONID, y el plus por Conectividad. En el texto cuestionaba declaraciones de Zampedri y de Pagani, con nombre y apellido. “Rechazamos la propuesta del 22 de julio porque era una porquería, porque no recomponía los salarios de los trabajadores e incluía montos en negro, que es inconstitucional. No llegaba a los compañeros jubilados, por eso la rechazamos. Queremos recomponer el salario”, dijo.

guillermo zampedri.jpg Guillermo Zampedri es secretario gremial de AGMER, el principal gremio docente de Entre Ríos.

Por su parte, Alejandra Frank cursa su segundo mandato al frente de SADOP. Remarca que sus bases quedan contempladas bajo una relación de empleo privado, con la amenaza constante de despidos en caso de medidas de fuerza. Por ese motivo, el aporte del sindicato a los paros es casi insignificante: su adhesión es más bien simbólica y solidaria. Este martes Frank reconoció inclusive que hay docentes de establecimientos privados que no dejaron de cobrar ni FONID ni Conectividad, porque las empresas que los emplean afrontaron el costo con las cuotas que pagan las familias.

alejandra frank.png Alejandra Frank (SADOP) lidera el reclamo docente en las escuelas privadas de Entre Ríos.

AMET tiene como conductor gremial a Andrés Bessel, quien también va por su segundo periodo representando a quienes enseñan en escuelas técnicas. Es secretario general desde 2018 y tiene mandato hasta 2026. A la vez, es secretario gremial de la conducción nacional. Esta semana AMET se unió al paro junto a AGMER y SADOP. Desde principio de año vienen reclamando por los fondos para insumos en escuelas técnicas, víctimas del ajuste del gobierno nacional.

Errores no forzados y tensión en aumento en Entre Ríos

A la salida de la última reunión paritaria, Pagani se paró ante los micrófonos que lo esperaban tras el encuentro y dijo que la oferta que acababa de escuchar se ajustaba a las demandas de los docentes. Así, abrió una puerta al acuerdo y entusiasmó al gobierno.

Sin embargo, los sindicatos rechazaron la oferta y concretaron una medida de fuerza que incluyó cinco días de paro: dos la semana pasada y tres esta semana (martes, miércoles y jueves). En la Casa Gris quedaron soprendidos y con la guardia baja.

Embed

Según el gobierno, el primer día de paro de esta semana registró el acatamiento más bajo de los últimos cinco años. El Consejo General de Educación (CGE) aseguró que el 43% de la planta docente entrerriana se presentó a trabajar. El gobierno ya anticipó que descontará los días de paro a quienes no asistan a su puesto de trabajo.