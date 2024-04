En sintonía con Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio prepara un premio por asistencia para la docencia

Aunque fue un adelanto que todavía no tuvo presentación oficial, los dichos del ministro levantaron polvareda inmediata en el sector gremial docente, que se opone a un plus por presentismo. En la misma línea que los santafesinos de AMSAFE, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) calificó de “extorsiva” la propuesta y dijo que no consiente ningún tipo de presentismo sobre el salario docente.