Entre Ríos: divorcio exprés entre los gremios docentes y Rogelio Frigerio

Ante esta situación, el gobierno evalúa no liquidarle el salario con el aumento ofrecido al sector docente si sus representantes sindicales no firman el acuerdo. “La postura del gobierno es proporcional a la dureza de las medidas de fuerza. Previo al Congreso se les adelantó”, se atajó un funcionario que trajina su teléfono en la Casa de Gobierno para mantener puentes tendidos.

Por ello, aunque no lo confirman oficialmente, Letra P pudo averiguar que tienen en mente no liquidarle a los docentes lo ofrecido. Mientras tanto, el gobierno confía en seguir negociando y manteniendo el diálogo. Algo que pregona y lleva adelante, amén de los resultados del dialogo. Además, se continuará con la política de descontar la jornada laboral a los trabajadores que se sumen a la medida de fuerza.

De igual manera y en este contexto, la Casa Gris seguirá con la política de redoblar la apuesta y seguir negociando. Quizás, con gestos de buena fe de ambos lados de la mesa ello se logre si el sindicato da de baja o al menos posterga los paros.

Una carta que Frigerio puede seguir mostrando, evalúan, es la herencia de los 20 años de peronismo. En este punto más la carestía de recursos consecuencia de la motosierra libertaria, el área económica se basa para no prometer ni firmar un acuerdo que se torne inviable en el futuro cercano.

AGMER dice que el ofrecimiento es inconstitucional

AGMER destaca que el rechazo del ofrecimiento fue por unanimidad de los 17 departamentos, al igual que el plan de lucha que se dispuso. Además de declarar “insuficiente” el ofrecimiento, aducen que la suma fija es “inconstitucional”.

“La constitución de Entre Ríos, modificada en 2008, en el artículo 82, que es un artículo que tiene muchos incisos, establece la relación del Estado con sus empleados. Uno de los incisos, muy claro, es que no puede haber sumas en negro en el salario de los trabajadores”, explicó Marcelo Pagani, secretario General de AGMER a Radio Costa Paraná. Nunca en la historia que lleva la paritaria desde el 2006 se materializó una propuesta con un monto que lo prohíbe la propia constitución”, abundó y cerró: “Hubo bonos que unilateralmente otorgaban los gobiernos de turno. Ahora, llevar un planteo de un bono a un ámbito paritario, donde lo que allí se homologa tiene fuerza de ley, es un paso que no se había dado y esto claramente no cayó bien”.

La propuesta salarial del gobierno de Entre Ríos

“A pesar de la caída de la recaudación”, comunicó el gobierno, la propuesta del Ejecutivo provincial contempla una pauta bimestral (julio-agosto) de un 5% para julio, y para agosto igual a la variación del IPC del mes.

Además, se ofreció una suma fija no remunerativa para activos de 120 mil pesos pagados en tres cuotas de 40 mil (agosto, septiembre y octubre de 2024).

En tanto, con los sindicatos de estatales propusieron elevar el monto de los contratos de locación de obra de 300 mil pesos a 418 mil pesos, en un aumento que representa más del 39%.

“Estamos viviendo una de las peores crisis que se recuerde en la provincia y en el país en términos económicos. En junio tuvimos una caída de casi el 25% de la coparticipación en relación al mismo mes del año pasado. Estamos gobernando con una cuarta parte menos de los recursos que existían en 2023. Así y todo, pese a este contexto, estamos haciendo una propuesta seria, responsable y acorde a lo que podemos cumplir”, afirmó el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso.

Paritarias CGE - 22-07-2024.jpg Reunión paritaria entre los sindicatos docentes y los funcionarios de Rogelio Frigerio.

Los estatales sí firmaron el acuerdo

Los trabajadores estatales nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos y en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Entre Ríos sí firmaron el acuerdo paritario.

“Hemos avanzado, a pesar de las dificultades, porque el panorama económico, como dijo el ministro (de Gobierno y Trabajo, Troncoso), es muy pero muy difícil”, explicó Oscar Muntes, secretario General de ATE. Además, contó que desde el Gobierno le anticiparon que se viene “un segundo semestre también tan difícil, oscuro y complicado como el primero, por lo que las expectativas que tenemos no son muy buenas, y, en ese no muy buenas, más allá de la situación económica, tenemos que transitar la paritaria y corregir el salario como podemos en los momentos que podemos y las tensiones que hay”.