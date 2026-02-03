Entre Ríos: quién es y qué piensa el nuevo hombre de Rogelio Frigerio en Educación

El presidente del CGE , Carlos Cuenca (izquierda) presentando al nuevo secretario de Articulación Educativa de Entre Ríos , Jorge Kerz .

Como un capítulo más en la saga de cambios en el gabinete provincial , Rogelio Frigerio designó como secretario de Articulación Educativa de Entre Ríos a Jorge Kerz , un sociólogo con participación en la función pública durante gobiernos del peronismo. Se define como un indisciplinado que puede hacer aportes desde la crítica y la reflexión.

El primer acercamiento surgió hace un año. El encargado de abrir la charla fue el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello . Después vino un encuentro con el gobernador Frigerio y más tarde con el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso , de quien depende su secretaría. Este lunes el presidente del Consejo General de Educación ( CGE ), Carlos Cuenca , hizo la presentación oficial ante los vocales y distintos funcionarios que integran la estructura del organismo.

En la provincia se da la particularidad de que si bien es el Ejecutivo el que designa al presidente y funcionarios del CGE, el mismo tiene una estructura autónoma, donde los trabajadores de la educación votan algunos de los vocales que integran el directorio.

Conociendo las limitaciones operativas del cargo que ostenta, Kerz avisa que va a ser “respetuoso de la autonomía del CGE ”. Así lo explicó a Letra P , aunque sostiene que va a estar “a disposición” para “ayudar y sugerir” aspectos relaciones a la educación.

En el dialogo trasunta en todo momento una preocupación profesional específica. Es la de diseñar aportes “para pensar y preparar a las personas para el futuro”, explicó. Es en este sentido que piensa en articular con distintas reparticiones del gobierno según las necesidades laborales de la región.

Así, habla de coordinar acciones con el ministerio de Desarrollo Económico, con la empresa de energía (Enersa) o con el área de cooperativas. Sin limitarse a los saberes técnicos, propone que desde las escuelas secundarias ya debe ponerse énfasis en orientar la formación de acuerdo a las nuevas demandas del marcado laboral.

Desde su oficio de sociólogo, piensa y trabaja en los sistemas económicos y en cómo la inteligencia artificial impacta en el mundo. Es en este contexto que define como de “incertidumbre” para los “niños y niñas que hoy empiezan la escuela pero que cuando la finalicen va a ser en otro mundo” que hay que “acompañar tendencias” pensando en actividades productivas concretas y el uso que pueda darse de los nuevos instrumentos.

Política y academia en la vida de Kerz

Sociólogo con un master en Sociología del Derecho en la Universidad de Lund, Suecia, Kerz tiene actividad docente y de investigación en la Universidad Nacional del Litoral. También pasó por otras casas de estudios. Actualmente es asesor de UPCN en Santa Fe, actividad que, al igual que la docente, no va a dejar.

En su paso por la función pública fue Defensor del Pueblo de Paraná entre 2003 y 2005. Ya en el plano provincial, estuvo a cargo de la coordinación de Políticas Sociales del Gobierno de Entre Ríos durante el año 2005. En esa oportunidad el entonces gobernador Jorge Busti lo convocó para capear un escándalo de corrupción.

cuenca kerz 7 Presentación ante el CGE del nuevo funcionario de Rogelio Frigerio.

De ahí saltó a la presidencia del CGE, donde estuvo hasta 2007. Se recuerda que en medio de una protesta docente que instaló una carpa blanca frente a la Casa Gris el funcionario presentó su renuncia, que no fue aceptada por el gobernador. “Yo no soy Menem”, argumentó ante los sindicalistas, con los que a pesar de ese incidente tuvo buen vinculo durante toda la gestión.

Desde 2007 al 2011 fue diputado provincial por el peronismo y en las elecciones provinciales de 2011 acompañó en la formula a Busti como candidato a gobernador, quedando en tercer lugar detrás del PJ y de la UCR.

Un indisciplinado

El cargo que ejerce desde este mes no tiene grandes posibilidades de maniobrar y decidir sobre las políticas públicas, aunque sí el de aportar ideas y recomendaciones. A este respecto, Kerz subrayó que mantendrá su “autonomía para pensar y opinar libremente”. Para evitar posibles discusiones a futuro, cuenta que fue algo que conversó con el gobierno. “No soy disciplinado”, apunta entre risas.

También manifiesta ser consciente de las restricciones que tiene este lugar de la función pública pero afirma que decidió “apostar sabiendo que hay restricciones”. “La otra era quedarme en mi casa”, reflexiona.