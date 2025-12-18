Entre Ríos: con nuevo presidente y entre algodones, FARER reflota reclamos por caminos rurales e impuestos

Sergio Dalcol es el nuevo titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) . El ex presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú se convirtió en el nuevo representante del ruralismo. Su figura garantiza continuidad a la gestión que pondera el rumbo de Javier Milei y Rogelio Frigerio a la vez que sostiene una agenda de reclamos históricos.

La "penosa situación" de los caminos rurales; el acceso y conectividad en las zonas productivas; la presión impositiva; el anhelo de las retenciones cero para el sector; son parte de una agenda histórica del sector que aún no encuentra solución. Dalcol reconoce lo que falta, pero se muestra optimista con el rumbo del gobierno y el futuro. "Los cambios profundos no llevan dos días", opinó ante la consulta de Letra P .

El flamante titular de la entidad nucleada en Confederaciones Rurales de Argentina ( CRA ) aseguró que su impronta de gestión será la de "continuar la senda del diálogo y los consensos y llevar la voz de los productores ante las autoridades provinciales o nacionales, según el caso”.

En ese sentido, destacó "la articulación con Fiscalía y Policía de Entre Ríos" en la prevención e investigación de los delitos rurales, la cercanía de los funcionarios con las entidades de base, los compromisos asumidos por Frigerio en cuanto al alivio impositivo en materia energética , ingresos brutos, y el destino del Inmobiliario Rural a la reparación de los caminos rurales.

En la columna del debe del sector, el dirigente rural también anota la necesidad de poder planificar a largo plazo; la demanda por acceso al crédito; y la importancia de contar con reglas claras para producir. "Por eso, no podemos permitir que lo urgente nos impida prepararnos para lo que se viene", apuntó.

Dalcol ponderó la hoja de ruta de la Casa Rosada en materia económica y destacó el rol del gobernador como interlocutor político del sector ante la gestión de Milei. No habló del pasado, pero hizo hincapié en el futuro tras los últimos resultados electorales. De la asamblea que días atrás lo eligió como presidente participaron las autoridades de CRA, Carlos Castagnani y José Colombatto, con quienes volvió a reunirse este martes en Buenos Aires.

El entusiasmo por la reforma laboral

Para Dalcol el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional "es necesario y es parte de gestionar las reglas claras que se necesitan para producir en mejores condiciones". El dirigente ruralista reconoció la asimetría que se produce en el vínculo empleador-empleado, pero señaló que la situación de las Pymes y los emprendimientos productivos en el país requieren "mayor flexibilidad" para gestar nuevas inversiones y un marco jurídico que promueva el desarrollo.

"El objetivo debe ser incentivar la producción y el empleo en blanco, generar mejores condiciones sanitarias para el trabajador y para aquellas empresas dispuestas a invertir en la producción de la provincia y el país", cerró.

La nueva Comisión Directiva

Dalcol es el sucesor de Nicasio Tito para el bienio 2025-2027. La asamblea realizada en la sede de la Sociedad Rural de La Paz completó la mesa que encabezará el dirigente rural de Gualeguaychú con Maximiliano Müller (Hasenkamp) como vicepresidente primero; Alejandro Muller (La Paz) en la Secretaría y Héctor Reniero (Chajarí) en la Tesorería.