Entre Ríos: con nuevo presidente y entre algodones, FARER reflota reclamos por caminos rurales e impuestos

Sergio Dalcol quedó al frente de la entidad que nuclea al ruralismo. Las bases piden cuidar la agenda propia, pero sostener el buen vínculo con Frigerio.

Letra P | Paola Robles Duarte
Por Paola Robles Duarte
Sergio Dalcol es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

Sergio Dalcol es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

Sergio Dalcol es el nuevo titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). El ex presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú se convirtió en el nuevo representante del ruralismo. Su figura garantiza continuidad a la gestión que pondera el rumbo de Javier Milei y Rogelio Frigerio a la vez que sostiene una agenda de reclamos históricos.

Luis Lozar, titular de APYME en Entre Ríos, junto a la diputada peronista Andrea Zoff, autora del proyecto de rebaja de Ingresos Brutos. 
CIRCULO ROJO

Entre Ríos: las pymes hacen lobby en Diputados, pero dependen de Frigerio para bajar Ingresos Brutos

Por  Exequiel Flesler

Reclamos del ruralismo de Entre Ríos

La "penosa situación" de los caminos rurales; el acceso y conectividad en las zonas productivas; la presión impositiva; el anhelo de las retenciones cero para el sector; son parte de una agenda histórica del sector que aún no encuentra solución. Dalcol reconoce lo que falta, pero se muestra optimista con el rumbo del gobierno y el futuro. "Los cambios profundos no llevan dos días", opinó ante la consulta de Letra P.

El flamante titular de la entidad nucleada en Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) aseguró que su impronta de gestión será la de "continuar la senda del diálogo y los consensos y llevar la voz de los productores ante las autoridades provinciales o nacionales, según el caso”.

En ese sentido, destacó "la articulación con Fiscalía y Policía de Entre Ríos" en la prevención e investigación de los delitos rurales, la cercanía de los funcionarios con las entidades de base, los compromisos asumidos por Frigerio en cuanto al alivio impositivo en materia energética, ingresos brutos, y el destino del Inmobiliario Rural a la reparación de los caminos rurales.

Lo que falta en el campo

En la columna del debe del sector, el dirigente rural también anota la necesidad de poder planificar a largo plazo; la demanda por acceso al crédito; y la importancia de contar con reglas claras para producir. "Por eso, no podemos permitir que lo urgente nos impida prepararnos para lo que se viene", apuntó.

Dalcol ponderó la hoja de ruta de la Casa Rosada en materia económica y destacó el rol del gobernador como interlocutor político del sector ante la gestión de Milei. No habló del pasado, pero hizo hincapié en el futuro tras los últimos resultados electorales. De la asamblea que días atrás lo eligió como presidente participaron las autoridades de CRA, Carlos Castagnani y José Colombatto, con quienes volvió a reunirse este martes en Buenos Aires.

El entusiasmo por la reforma laboral

Para Dalcol el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional "es necesario y es parte de gestionar las reglas claras que se necesitan para producir en mejores condiciones". El dirigente ruralista reconoció la asimetría que se produce en el vínculo empleador-empleado, pero señaló que la situación de las Pymes y los emprendimientos productivos en el país requieren "mayor flexibilidad" para gestar nuevas inversiones y un marco jurídico que promueva el desarrollo.

"El objetivo debe ser incentivar la producción y el empleo en blanco, generar mejores condiciones sanitarias para el trabajador y para aquellas empresas dispuestas a invertir en la producción de la provincia y el país", cerró.

La nueva Comisión Directiva

Dalcol es el sucesor de Nicasio Tito para el bienio 2025-2027. La asamblea realizada en la sede de la Sociedad Rural de La Paz completó la mesa que encabezará el dirigente rural de Gualeguaychú con Maximiliano Müller (Hasenkamp) como vicepresidente primero; Alejandro Muller (La Paz) en la Secretaría y Héctor Reniero (Chajarí) en la Tesorería.

Entre Ríos concretó la primera exportación de nuez pecán a China. 
SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO

Entre Ríos: cuál es el cultivo que tocó máximos históricos y logró su primera exportación a China en diez años

La provincia lidera la producción local de nuez pecán. Las dos zonas clave y el peso del mercado externo. El auge del fruto estrella y el embajador famoso.
Entre Ríos lidera la exportación de nuez pecán.
SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO

Quiénes son los cinco exportadores del fruto estrella que se produce en Entre Ríos

El pecán está en auge y espera duplicar su producción para 2027. Con un buen precio internacional, la gran apuesta es el mercado chino, recién inaugurado.

