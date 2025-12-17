Entre Ríos: quién es quién en la nueva conducción del PRO

Nancy Ballejos , presidenta del PRO en Entre Ríos por los próximos dos años, juntos sus vicepresidentes: Esteban Vitor y Verónica Berisso .

Este miércoles asumen las nuevas autoridades del PRO en Entre Ríos. Lo hacen con el 2027 en la mira. La flamante presidenta del partido Nancy Ballejos definió los objetivos con precisión quirúrgica: crecer en afiliados y en referentes, y potenciar dirigentes locales. La exdiputada habla del partido para “seguir sosteniendo” a Rogelio Frigerio .

Como lugartenientes de Ballejos, en esta conducción de consenso ubicaron a dos nombres fuertes del Gabinete y de confianza del gobernador. Como vicepresidente primero asumirá Esteban Vitor , secretario de Legal y Técnica de la provincia. Como vicepresidenta segunda, lo hará la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso .

En Paraná comandará la tropa amarilla la diputada provincial Carolina Streitenberger y en Concordia lo hará el vocal de Cafesg Martín Dri . Ambos, a pesar de ser jóvenes, son miembros fundacionales del PRO en la provincia y tienen sus propios objetivos específicos, además de los compartidos con la conducción provincial. La legisladora se propone abonar el “diálogo” para mantener la calma entre las dos principales tribus en la capital. El funcionario concordiense apunta a conservar protagonismo en su terruño y volver a conquistar a los jóvenes.

Los mandatos en el PRO duran dos años, con la posibilidad de una reelección. Ballejos, que será la primera mujer en la provincia en conducir el partido amarillo, asume la presidencia con cinco objetivos estructurales. El primero es hacer crecer la estructura partidaria en cada rincón de la geografía, con más afiliados y más referentes. En ese sentido, anticipó a Letra P que se dedicará a fortalecer y potenciar la imagen de los dirigentes locales, que emerge como una necesidad ineludible para conservar las ciudades que gobierna el PRO y pelear por conquistar nuevas, sobre todo ante la avanzada violeta.

Con ese norte, se propone identificar nuevos perfiles e invitarlos a participar del espacio. Volver a los orígenes del PRO: reclutar candidatos y candidatas desde lugares inhabituales para la política. En línea con estas propuestas, también habló de aumentar la participación y protagonismo de la juventud. Con estos propósitos, plantea llegar al 2027 lo suficientemente fortalecidos para que el PRO tenga mayor protagonismo en los cierres electorales locales.

“Confío plenamente en todo el equipo que asume la conducción del partido porque lo que nos une es la construcción colectiva y generosa, por sobre los intereses personales”, señaló a Letra P. También habló de “seguir sosteniendo el gobierno de nuestro gobernador, que está haciendo un trabajo enorme para que Entre Ríos sea una provincia pujante, con desarrollo e inversión”.

Los nombres para acompañar a Ballejos en el PRO

Vitor viene de ser diputado provincial en dos oportunidades y ahora ocupa la sensible secretaría de Legal y Técnica de la provincia. Es un hombre de absoluta confianza de Frigerio y sin estridencias modela y da forma a muchas de sus iniciativas.

Berisso ocupa desde el inicio del mandato de Frigerio el ministerio de Desarrollo Humano, un área que cobró suma importancia en función de la motosierra libertaria al gasto social. Antes, fue intendenta de Gualeguay, cuando a fines de 2020 reemplazó a Federico Bogdan, que falleció por coronavirus durante la pandemia.

Ambos vicepresidentes, al igual que la presidenta, responden en un todo a la conducción de Frigerio.

Equilibrio y crecimiento en Paraná

Streitenberger sucederá en la presidencia del PRO en Paraná a la jefa del bloque de concejales de Juntos Silvia Campos, una dirigenta que responde a Emanuel Gainza, secretario de Modernización de la provincia. La nueva presidenta se identificó desde el inicio con el grupo político de Ayelén Acosta, también funcionaria de Frigerio. Ambos espacios disputaron elecciones internas y por cargos electorales, sin embargo en la departamental partidaria conviven en armonía.

Ballejos, Streitenberger plp Nancy Ballejos junto a Carolina Streitenberger.

“Estamos atravesando un momento que nos exige tener un rumbo claro, pero sobre todo una gran capacidad de diálogo”, explicó Streintenberger a Letra P. "Creo en una política sin extremos, con una mirada amplia, que entienda que los desafíos reales se resuelven construyendo consensos y articulando esfuerzos”, agregó. Por eso, subrayó su idea de trabajar “con responsabilidad y respeto”.

Soledad Daneri, la flamante intendenta de Sauce Montrull, asumirá como presidenta de la seccional Paraná Campaña. Lo hace también con la necesidad de fortalecer el partido ante la avanzada libertaria en un territorio donde, además, la UCR mantiene fortaleza.

Concordia, ¿capital del PRO?

Dri, elegido para comandar el partido en la excapital del peronismo, se inició en el PRO de Concordia en 2003, acompañando al fundador Mauricio Macri. Es propietario de una empresa de servicios y preside el club San Lorenzo de Villa Adela. Ocupó la coordinación de municipios para la Costa del Uruguay en el primer tramo del mandato de Frigerio y ahora integra el directorio de la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (Cafesg).

“El PRO tiene que volver a enamorar y estar con los jóvenes”, le dijo a Letra P. El flamante dirigente se suma a una preocupación común para la nueva conducción del partido: que el próximo recambio dirigencial incluya a nuevos integrantes que surjan del recambio generacional, un sector que LLA parece haberle arrebatado a los partidos tradicionales.

Dri no lo dice, pero sabe de su lugar en el PRO de su ciudad. El presidente saliente, Eduardo Caminal, y la entrante Ballejos, son de la capital del citrus. Concordia es también la principal ciudad que gobierna el oficialismo, la más grande después de Paraná. Todos juntos son indicios que lo ubican en un lugar ineludible de protagonismo.