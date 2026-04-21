Reforma previsional en Entre Ríos: el peronista Sanzberro pone tres condiciones para avanzar en el diálogo

El senador provincial por el PJ Víctor Sanzberro le dijo a Letra P que está dispuesto a debatir la reforma previsional que pretende sancionar en Entre Ríos el gobierno de Rogelio Frigerio , pero reclamó a la Casa Gris tres condiciones concretas que, según su visión, destrabarían el debate.

El legislador pidió que el Ejecutivo difunda tres factores que considera “igualadores” en términos de acceso a la información para luego facilitar el intercambio. “Luego sostendremos nuestras miradas políticas”, advirtió.

En ese sentido, solicitó que se realice una auditoría en la Caja de Jubilaciones de la provincia; que se difunda un estudio actuarial y que se den a conocer las proyecciones de impacto de la reforma en los haberes iniciales en función de los vectores que el gobierno provincial difundió.

El senador del peronismo , que representa al departamento Victoria , aseguró que la iniciativa oficial no está construyendo consensos. Sostuvo que el oficialismo se esfuerza por dialogar, pero aseguró que a ese diálogo le faltan elementos. “Tuvimos exposiciones, conocemos los vectores, pero reclamamos que falta información”, señaló.

Los vectores que la Casa Gris difundió incluyen tres puntos críticos . El primero es elevar las edades para jubilarse de 57 y 62 años a 60 y 65, como sucede a nivel nacional. El segundo plantea modificar la ecuación por la que se llega al 82% móvil. En este punto, el gobierno entrerriano habla de ampliar la base de cálculo, siempre sobre el 82% del bruto. “En lugar de diez años, que sean 15, 20 o 30”, sostuvo Gastón Bagnat , presidente de la Caja. El tercer punto es la eventual paridad de la edad de hombres y mujeres para acceder a la jubilación, ítem que no está aún detallado, pero que fue propuesto para “debatir y buscar consenso”.

Sanzberro planteó que esos ítems pueden iniciar un diálogo, pero que para que resulte productivo “tiene que aparecer toda la información”. “Sin datos, el diálogo es una linda formalidad, pero le falta contenido”, apuntó.

La responsabilidad de la Casa Gris

El legislador entiende que es responsabilidad de la gestión de Frigerio dar a conocer esos datos. “Soy consciente de que el déficit es real y serio, lo que no quiero es que se utilice como excusa para que el ajuste recaiga sobre jubilados y trabajadores. No niego la realidad, tengo la voluntad del debate, pero no puedo debatir a libro cerrado”, insistió.

En sus argumentos, entiende que un estudio actuarial actualizado permitirá mirar en perspectiva la evolución del sistema jubilatorio. Con las proyecciones pretende conocer el impacto de la enmienda en las jubilaciones promedio actuales. Con la auditoría por escalafones quiere puntualizar la observación, sector por sector.

“Esto hace a la responsabilidad y a la seriedad con la que uno muestra disposición para participar del debate”, apuntó.

En contra de un "ajuste encubierto"

Para el dirigente peronista, la principal preocupación es que la reforma no sea “un ajuste encubierto”. “El gobierno dice defender el 82%, pero si modifica la base de cálculo y pasa de los últimos diez años a los últimos 30, se calcula un 82% sobre una base de cálculo que se achica. Eso no es modernizar, es licuar el haber”, sostuvo.

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En términos conceptuales, entiende que la reforma no es un trámite técnico, sino una definición política. “Es definir qué provincia queremos. Si defendemos a quienes aportaron o se les pasa a ellos la factura del ajuste. No estoy para administrarle el ajuste al gobierno, estoy para representar a los que hoy tienen miedo porque les cambian las reglas de juego”, señaló.

En una entrevista publicada la semana anterior, el senador oficialista Rubén Dal Molin dijo a Letra P que la oposición es política y no técnica. Para Sanzberro es al revés. “Lo que tenemos que discutir es quién paga ese déficit. No podemos alejarnos del contexto general, con macroeconomía ordenada y disponibilidad de dólares, porque eso no le está llegando a las familias ni al PAMI ni a las provincias. Este es el contexto y encima se recortan haberes a los jubilados en Entre Ríos, que ya están pagando el ajuste. En vez de tocar el cálculo del haber inicial, hay que usar estas ventajas de la macro ordenada para reactivar primero”, subrayó.

Los tiempos de la reforma en Entre Ríos

Ante ese diagnóstico, este medio le consultó al senador si la reforma debería posponerse. Sanzberro aseguró que no y sostuvo que hay aspectos con los que se puede avanzar.

Sanzberro afirmó que coincide con el ítem de la gradualidad que establecería la progresión en la aplicación de las eventuales nuevas fórmulas a lo largo de los años, pero siempre y cuando garantice “que no se toque un peso del haber inicial”. También dijo estar abierto a analizar la fórmula de la movilidad. “Estoy dispuesto a trabajar en puentes de financiamiento que permitan mejorar la chance de ingresos genuinos”, señaló.