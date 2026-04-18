Francisco Azcué va por el control de la UCR de Entre Ríos para allanar el camino a su reelección en Concordia

A pesar de los números favorables que le muestran las encuestas que lee mes a mes, el intendente Francisco Azcué sabe que no puede dar por sentada su reelección en Concordia . Después de estar 40 años al frente del gobierno local, el peronismo es todavía una alternativa sólida que resiste a pesar de la desarticulación del Partido Justicialista.

Con todo, la decisión ya está tomada. El intendente plebiscitará su gestión en 2027 y planea hacerlo de la mano de Rogelio Frigerio y la alianza con La Libertad Avanza , que promovió en 2025 y buscará reeditar para el próximo turno electoral. Antes, intentará otra vez convertirse en el presidente de la UCR de Entre Ríos , si logra que el partido elija sus autoridades este año después de octubre, cuando cumplirá con la antigüedad requerida como afiliado que malogró sus chances el año pasado.

Azcué confirmó a Letra P que irá por un segundo mandato. “Voy a proponer continuar con este proyecto a largo plazo. Estamos llevando a Concordia hacia estándares de ciudades que tenemos como modelo. Para llevar adelante las transformaciones, necesitamos ocho años”, dijo en diálogo con este medio.

Para ese proyecto, el intendente se apoyará en el plan de obras que anunció en marzo, con una inversión del 20% del presupuesto municipal y que espera elevar al 35% cuando termine su gobierno. “Algunas medidas se ven más rápido, otras necesitan más tiempo. Necesitamos una gestión más para llevar adelante nuestro plan y que sean concretas las acciones que le mejoran la vida a la gente”, apuntó.

En su escala de valoración, Azcué destaca la “previsibilidad” que dice haber conseguido en su gestión. “Lo que tenemos ahora y vamos a seguir teniendo es previsibilidad. Antes, los intendentes iban de rodillas a Buenos Aires a pedir obras. Ahora, con recursos propios, los manejas vos”, señaló.

La presidencia de la UCR

El jefe comunal aseguró haber dejado atrás el mal trago que vivió el año pasado cuando intentó convertirse en presidente del radicalismo provincial y un sector impugnó su candidatura. Entonces, se alejó del partido y promovió con más énfasis su armado vecinal, Vamos Concordia, que integra junto a varios funcionarios de su gestión.

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El agua corrió bajo el puente y lavó los trapos sucios. Este año volverá a la carga para conseguir la conducción del partido. “Queríamos mostrar un radicalismo de gestión, cercano a la gente. Una renovación de representatividad, no necesariamente etaria. Con ese espíritu, podemos volver a intentarlo”, afirmó.

De la experiencia trunca rescata la presidencia de Alicia Oviedo, quien lo secundó en la fórmula inicialmente y después quedó al frente del Comité Ejecutivo partidario. “Vamos a volver a mostrar que el radicalismo puede competir, que tenemos un plan de gobierno”, señaló Azcué.

La plataforma para el partido

Vamos Radicales es el sector interno que respalda el armado del intendente y que nuclea a dirigencia de toda la provincia. “Construimos una lista de unidad. Más allá de todo lo que pasó, quedé conforme. Por eso ahora mi deseo es retomar esa consigna de que el partido muestre que es vigoroso y con ganas de protagonizar”, sostuvo. Para esa empresa, cuenta con el aval del gobernador, quien lo impulsó a la aventura de liderar el partido boinablanca.

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Azcué está convencido de que las ideas del radicalismo son contemporáneas y de que están en línea con las que pregona La Libertad Avanza. “El radicalismo es un partido liberal que nació de una revolución. Estamos de acuerdo con que cada vez que el Estado se mete con tu patrimonio se está metiendo en tu vida. Hay que restringir lo más que se pueda las intervenciones y las regulaciones”, apuntó.

Los vínculos con la conducción nacional

Para apuntalar su candidatura, el exfiscal tejió redes desde su temprana militancia, que hoy le rinden frutos desde la gestión. Tiene una estrecha relación con el exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés, a quien recibió en Concordia en la previa de su participación del evento Radicales en Gestión, que el partido organizó en marzo en Villa Elisa.

También tiene línea directa con la gestión de Maximiliano Pullaro. En el último campamento de la juventud radical participó en la ciudad Juan Cruz Cándido, secretario general del gobierno santafesino. Con el radicalismo de la bota sostiene puentes sólidos y con llegada directa al flamante presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella.

La alianza con La Libertad Avanza

Azcué ratificó su alineamiento con el Gobierno y aseguró que la alianza electoral con LLA debe reeditarse. “Más allá de algunas diferencias, no queremos volver a ese populismo que nos hizo mucho daño y que tiene ideas equivocadas, que no funcionan y no hacen bien ni en la ciudad ni en la provincia ni en el país”, afirmó.

En 2025, fue promotor del pacto electoral junto a Frigerio, a quien tributa lealtad sin condiciones. Otra vez junto al gobernador, espera transitar un nuevo período electoral y confía en que en esta oportunidad la alianza será aún más amplia, incluso con sectores del peronismo.