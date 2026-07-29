Rogelio Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro: las claves de la agenda que viene

Tras asumir este martes la presidencia pro tempore de la Región Centro , el gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio , definió una agenda de trabajo centrada en fortalecer la producción, la infraestructura, la competitividad y la integración regional, con el objetivo de generar mejores condiciones para el desarrollo económico y el empleo.

En ese marco, marcó como prioridad avanzar con una reforma tributaria, una iniciativa que es parte de su propuesta desde 2023.

La Región Centro, que Entre Ríos integra junto a Córdoba y Santa Fe , representa el 19,5% del Producto Bruto Interno ( PBI ) nacional y concentra el 36% de las exportaciones argentinas, consolidándose como uno de los principales motores productivos del país.

Frigerio destacó que Entre Ríos viene bajando Ingresos Brutos desde diciembre de 2023 y planteó el próximo desafío: "Ahora hay que avanzar con una reforma tributaria que haga más competitiva a la Argentina".

"Es clave que a este Gobierno le vaya bien para que a nuestra región le vaya bien y se siga consolidando como polo exportador estratégico", apuntó el gobernador.

El tándem de los gobernadores

Los gobernadores Martín Llaryora, Frigerio y Maximiliano Pullaro inauguraron este martes la sede central de la Región Centro en San Francisco, Córdoba, donde retomaron su agenda histórica vinculada con la eliminación de las retenciones al campo y la importancia de los biocombustibles, la participación de la regiónen la hidrovía, la infraestructura y el control de importaciones, en el marco del clima de diálogo abierto tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

En esta nueva etapa, las tres provincias lograron fondos, avances en concesiones viales y autorizaciones para endeudamiento, lo que moderó el tono político de los discursos de Llaryora y Pullaro, que en 2025 confrontaron con La Libertad Avanza desde el frente Provincias Unidas.

Además de los planteos económicos, los mandatarios incorporaron la seguridad como eje prioritario. Llaryora pidió coordinar fuerzas provinciales y compartir información para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, una demanda que quedó integrada a la agenda de trabajo del bloque.

El valor estratégico de la presidencia pro tempore

Funcionarios entrerrianos destacaron el valor estratégico de la presidencia pro tempore que ejercerá Entre Ríos para fortalecer la integración con Santa Fe y Córdoba y consolidar una agenda común de desarrollo productivo regional.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, resaltó la intensa actividad desarrollada durante el último tiempo y precisó que "hubo muchas acciones en común, defensa de mercados, de posibilidades comerciales y de actividades económicas que generen valor agregado y trabajo. También interacción para adecuar los organismos gubernamentales de las tres provincias a los nuevos tiempos y facilitarles la vida a las personas y a las Pymes", afirmó.

El ministro de Desarrollo Económico entrerriano, Guillermo Bernaudo, valoró el camino recorrido por las tres provincias y precisó que “se trabajó mucho en conjunto durante estos 30 meses", en consonancia a lo manifestado por los gobernadores.

LA REGIÓN CENTRO ES EL MOTOR PRODUCTIVO DE LA ARGENTINA



Hoy asumí la presidencia Pro Tempore de la Región Centro. Gracias al presidente saliente @MartinLlaryora, a @maxipullaro y a @CFI_Argentina por acompañar este trabajo conjunto entre nuestras provincias.



Vamos a seguir… pic.twitter.com/3t79r31iq8 — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 28, 2026

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó el peso económico de la Región Centro y la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre las tres provincias. "Estamos hablando de una región de casi nueve millones de habitantes, que representa cuatro de cada diez dólares que exporta la Argentina, aporta el 20% del PBI y produce la mitad de los granos del país. Eso refleja la importancia de la Región Centro como uno de los motores del desarrollo argentino", afirmó.

En ese sentido, señaló que mantuvo un encuentro con sus pares de Santa Fe y Córdoba para analizar la situación fiscal de cada jurisdicción y avanzar en soluciones compartidas. "Con Santa Fe nos separa el río, con Córdoba los kilómetros, pero nos une la misma producción, el mismo perfil y la misma idiosincrasia de nuestros habitantes. Y, sobre todo, nos une el gran desafío de mejorar la calidad de vida de quienes viven en la Región Centro", concluyó.