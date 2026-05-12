DIPLOMACIA HASTA QUE DUELA

Entre Ríos: Frigerio viajó a Uruguay y anunció avances para mudar la planta de hidrógeno verde en Paysandú

El gobernador asistió junto al canciller Quirno y calificó el encuentro como “fructífero”. Aseguró que la negociación “está bien encaminada”.

Por Letra P | Periodismo Político
Rogelio Frigerio viajó a Uruguay para avanzar en la relocalización de la planta de hidrógeno verde frente a las costas de Colón, en la margen del río Uruguay en Entre Ríos.

Rogelio Frigerio viajó a Uruguay para avanzar en la relocalización de la planta de hidrógeno verde frente a las costas de Colón, en la margen del río Uruguay en Entre Ríos.

Junto al canciller Pablo Quirno, Rogelio Frigerio reactivó este martes la vía diplomática para descomprimir el conflicto por la planta de hidrógeno verde proyectada en Paysandú. En Montevideo, participó de una reunión con la Cancillería argentina y autoridades de Uruguay para seguir el plan que se desarrolla frente a Colón e inquieta al turismo y a la economía de esa región de Entre Ríos.

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Del otro lado de la mesa estuvieron ministros de Ambiente e Industria de Uruguay y los intendentes José Luis Walser (Colón) y Nicolás Olivera (Paysandú). Según informó la administración oriental, a partir del planteo formal de la Argentina y de la provincia de Entre Ríos se evalúan alternativas de localización para la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú, un movimiento que en la Casa Gris leen como un primer resultado de la presión política y técnica ejercida en los últimos meses.

Reunión clave en Uruguay

La reunión dejó otra definición clave: se confirmó la incorporación de la ciudad de Colón como parte del área de influencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. El punto no es menor: amplía el perímetro de análisis sobre eventuales efectos en la margen argentina y ordena la discusión dentro de los mecanismos previstos por el Estatuto del Río Uruguay y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

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En ese marco, las autoridades argentinas pidieron “extremar los recaudos” para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, en especial las vinculadas al uso del río y al perfil turístico de la costa entrerriana. El mensaje apuntó a blindar una bandera sensible para el oficialismo provincial: acompañar inversiones y empleo en Uruguay sin pagar costos ambientales ni económicos en el litoral argentino.

El antecedente de Rogelio Frigerio

“Fueron casi dos años de trabajo, gestiones y diálogo permanente con una posición clara: apoyamos la inversión, el desarrollo y el empleo en Uruguay, pero eso no debe afectar el desarrollo turístico, económico y laboral de la costa entrerriana, especialmente de la ciudad de Colón”, dijo Frigerio al salir del encuentro.

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El capítulo Montevideo se monta sobre una escalada previa: como contó Letra P, el gobierno de Entre Ríos venía endureciendo su postura y hasta dejó correr la posibilidad de acudir a la Justicia internacional si avanzaba la refinería frente a Colón. También registró la apertura al diálogo del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, tras el reclamo formal de Frigerio, una señal que ahora se traduce en la promesa de revisar el emplazamiento y ampliar el estudio técnico.

Según el parte oficial, las conversaciones se encuadran en los mecanismos de diálogo y cooperación bilateral previstos en el Estatuto del Río Uruguay y en el ámbito de la CARU. En el entorno del gobernador insisten en que, si la negociación no ofrece garantías suficientes, la provincia mantendrá activas todas las herramientas institucionales para defender su margen del río.

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