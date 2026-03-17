DIPLOMACIA HASTA QUE DUELA

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Una empresa norteamericana busca instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a la costa entrerriana. Respaldo multisectorial al reclamo.

Por Letra P | Periodismo Político
Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

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"Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones", afirmó Frigerio este lunes durante una reunión de trabajo que el mandatario encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.

Frigerio aludió así a la planta de hidrógeno verde que calienta motores en la ciudad uruguaya de Paysandú. Como contó este medio hace un año, la empresa estadounidense HIF Global busca instalarse frente a las costas entrerrianas con una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables. Ya entonces el anuncio disparó las alarmas en Argentina, tanto de organizaciones ambientales como de las autoridades locales, que lograron contagiar la preocupación al gobierno provincial.

La postura de Rogelo Frigerio

El encuentro de este lunes tuvo por objetivo actualizar información y analizar las gestiones realizadas en torno al pedido de instalación de la planta, una preocupación que involucra a distintos sectores de la sociedad entrerriana.

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En ese marco, Frigerio repasó las gestiones realizadas ante autoridades del vecino país. "Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición", explicó el gobernador.

Frigerio subrayó que se trata de un tema que trasciende a la provincia. "Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos", remarcó y recordó además que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática y reiteró la postura del Gobierno entrerriano.

"Dejé claramente expuesta nuestra posición frente a la necesidad de relocalizar esta planta de combustibles sintéticos", indicó.

El apoyo al reclamo en Entre Ríos

Junto a las diputadas Alicia Fregonese (PRO) y Blanca Osuna (Unión por la Patria), Frigerio señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluye a Colón dentro de su área de análisis. "Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos", concluyó.

Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador su compromiso con la problemática y valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad.

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Walser enfatizó que el objetivo común es "defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud". Además, aseguró que por ese motivo "venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay".

El intendente colonense pidió que se concrete la Mesa de Cancilleres, prometida para este mes en curso, exigió que los gobiernos nacionales de ambos países "tomen cartas en el asunto" y, en particular, planteó que la Casa Rosada "tenga una postura más firme" y haga respetar lo comprometido en la Cancillería respecto a "mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando".

"Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar", reclamó Walser y cerró: "Ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia".

Aunque el contexto es diferente al de los 2000, cuando estalló en Gualeguaychú la lucha por las papeleras, en la provincia buscan evitar que se repita un suceso de aquellas características.

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