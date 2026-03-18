Tras el reclamo de Rogelio Frigerio, el presidente uruguayo se abre al diálogo por la planta de hidrógeno

Tras el reclamo de Rogelio Frigerio, el presidente uruguayo Yamandú Orsi se abre al diálogo por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Tras el reclamo de Rogelio Frigerio por la instalación de un planta de hidrógeno verde en Paysandú , frente a la costa argentina de Colón , el presidente uruguayo destacó hoy la voluntad de entendimiento con Argentina . El gobernador había cuestionado el impacto ambiental que la fábrica podría tener sobre la ciudad turística, que se erige a la vera del río Uruguay .

Las recientes declaraciones del presidente de Uruguay , Yamandú Orsi , marcaron un tono de distensión en medio de las tensiones generadas por la localización del proyecto de hidrógeno verde que la empresa HIF Global impulsa en Paysandú. Desde Entre Ríos reiteran que acompañan las inversiones productivas, pero insisten en la necesidad de garantizar cuidado ambiental y desarrollo turístico.

En el marco de la Expoactiva Nacional , el mandatario uruguayo confirmó que mantuvo contactos con representantes diplomáticos argentinos y expresó la voluntad de su gobierno de avanzar en consensos. “Sabemos lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Se trata de decisiones del sector privado con sugerencias del Estado. Estamos avanzando”, afirmó.

Desde Entre Ríos reiteraron que no están en contra de la inversión ni del desarrollo productivo, pero plantearon la necesidad de analizar con profundidad el impacto ambiental y turístico del proyecto. En ese sentido, insistieron en que la relocalización de la planta aparece como una alternativa razonable para compatibilizar crecimiento económico, generación de empleo y protección de los recursos naturales en la región del río Uruguay.

Embed - El presidente Yamandú Orsi en la inauguración de la Expoactiva en Soriano

En paralelo, las autoridades de ambos países continúan los contactos técnicos y diplomáticos para evaluar los estudios de impacto ambiental y definir los próximos pasos en el marco del estatuto del río Uruguay.

"El objetivo compartido es evitar conflictos del pasado y consolidar un proceso de desarrollo sustentable con beneficios para ambos lados de la frontera", indicaron fuentes de la Casa Gris.

Qué había reclamado Rogelio Frigerio

El gobernador ratificó este lunes que, en caso de ser necesario, la Provincia recurrirá a la Justicia internacional para frenar la instalación de la refinería de combustibles sintéticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2033928637997625460&partner=&hide_thread=false A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos, como en Uruguay.



Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la… https://t.co/hxpdXCXAUg — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 17, 2026

"Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones", afirmó Frigerio durante una reunión de trabajo que el mandatario encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.

Frigerio aludió así a la planta de hidrógeno verde que calienta motores en la ciudad uruguaya. Como contó este medio hace un año, la empresa estadounidense HIF Global busca instalarse frente a las costas entrerrianas con una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables. Ya entonces el anuncio disparó las alarmas en Argentina, tanto de organizaciones ambientales como de las autoridades locales, que lograron contagiar la preocupación al gobierno provincial.