Entre Ríos: el PJ hace bandera y se abroquela para frenar la disolución de la obra social estatal

La política de Entre Ríos puso los ojos sobre el bloque del PJ en el Senado. Allí comenzará una batalla legislativa luego de la desición del gobernador Rogelio Frigerio de ingresar el proyecto de creación de una nueva obra social de para el personal estatal, disolviendo la anterior que hoy está en manos de los sindicatos. En el Senado, el oficialismo no tiene mayoría.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1919513337492058362&partner=&hide_thread=false #EntreRíos Voceros del gobierno provincial allanan el camino para instalar el debate en 2026



Ya sumaron el apoyo de un intendente del PJ



https://t.co/C2hqU76wkd

@LauraTerenzano pic.twitter.com/0h3MkKANt4 — LETRA P (@Letra_P) May 5, 2025

Una voz del PJ en el Senado le dijo a Letra P que aunque abunden las elucubraciones sobre el accionar de su bancada quieren darse tiempo para el debate. Un tiempo que el oficialismo dice no tener. Otro representante opositor abrió una puerta a un posible acompañamiento y marcó que podrían considerar "darle una vuelta" a la nueva conformación del directorio, para que los sindicatos no pierdan tanto peso.

En el primer plenario de comisiones, al que asistieron Mariano Gallegos y Ricardo García, interventor y subinterventor del Iosper respectivamente, se planteó la hipótesis de crear una especie de consejo consultivo ad hororem, como columna del directorio de la obra social. A las puertas de una campaña electoral, la bandera de la austeridad es una consigna que nadie quiere perder. En ese sentido, el temor del PJ es que el frigerismo les achaque defender la supuesta corrupción de la gestión obrera o los abultados sueldos de los directores.

Otra voz cercana al bloque del peronismo sugirió a Letra P posarse sobre la figura de la senadora Patricia Díaz, de la bancada opositora. Es la esposa de Domingo Rossi, intendente de Santa Elena que quiere dar la interna del PJ. La representante del departamento La Paz mantiene un perfil muy bajo excepto en aspectos relacionados con la Justicia, poder con el que su marido se mantiene en guerra por causas en su contra. Si bien en el recinto está en el bloque, fuera del mismo no conserva espíritu de grupo. Salvo excepciones, no suele asistir a comidas en conjunto y la relación es prácticamente nula.

Presión gremial ante la posibilidad de perder el control de la obra social de Entre Ríos

Luego de conocido el proyecto de Frigerio para crear la OSER se conformó una Intersindical que agrupa a las conducciones provinciales de los sindicatos AGMER (docentes), ATE (estatales), Festram (municipales), AJER (judiciales), APLER (poder legislativo), AMET (docentes), SEPER (estatales), Suoyem (municipales), Seosper (personal del Iosper) y la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales.

Pagani, Olaran, Senadores Entre Ríos.jpg Marcelo Pagani (AGMER) y Esteban Olarán (ATE), discutiendo en el Senado de Entre Ríos la creación de la OSER.

“Lo que hacen es disolver la obra social o intentar llevarnos a discutir un proyecto de ley que lejos está de resolver los problemas de los trabajadores y de los afiliados”, denunció Esteban Olarán de ATE. Representantes de la intersindical se movilizaron este martes y una comisión reducida de dirigentes ingresó al plenario de comisiones del Senado que comenzaba a tratar el proyecto. Les prometieron más diálogo.

UPCN, el sindicato con más afiliados, elude posicionarse a favor del proyecto y es moderado en las observaciones. Su titular, José Allende, se mostró autocrítico y le tiró un centro a Frigerio al sostener que la iniciativa del gobierno “es producto de errores que hemos cometido los dirigentes gremiales en la conducción y en la discusión del Iosper”.

Optimismo oficialista

En el oficialismo reina el optimismo. Al menos, es lo que transmiten hacia afuera. “Tiene que salir en el tiempo que necesita el gobierno”, dijo a Letra P una fuente de la Casa Gris que aseguró que no habrá una prórroga de la intervención. “Si los senadores no lo quieren tratar será porque quieren que vuelva Fernando Cañete", chicaneó otra fuente en alusión al expresidente del Iosper al que le adjudican cobrar un salario de 16 millones de pesos. En el Ejecutivo reconocen que hay un compromiso opositor para tratar el proyecto y aclaran que el gobierno está abierto a los aportes para eventuales modificaciones del texto “siempre que no modifiquen el espíritu de los conceptos”.

Para que el cronograma avance de acuerdo a las necesidades del oficialismo, la semana próxima debiera haber despacho de comisión en el Senado. Sin embargo, en el PJ todavía quiere seguir conversando.

Senadores en on the record

“No se puede legislar con ligereza sobre algo tan delicado como el acceso a la salud”, disparó Martín Oliva, presidente de la bancada del PJ. Fue en una publicación en su cuenta de Instagram luego de recibir a representantes sindicales en Concepción del Uruguay, donde todavía atiende en su consultorio como médico cardiólogo. El senador marcó la cancha y propuso impulsar "un debate serio, técnico y participativo" para escuchar a los sindicatos, a las autoridades de Iosper, entidades médicas y a cada familia. "Es una obligación”, sentenció.

Gallegos, Troncoso, Frigerio, Alegre.JPG Mariano Gallegos (interventor del IOSPER), Manuel Troncoso (ministro de Gobierno), Rogelio Frigerio (gobernador) y Marina Alegre (subinterventora).

Juan Conti, del departamento Tala, dijo que el bloque peronista está “dispuesto a discutir todos los aspectos de la obra social”. En su cuenta en Facebook, aclaró: “No estamos de acuerdo con eliminar un organismo con 50 años de historia, cuyo directorio está integrado principalmente por representantes de los trabajadores democráticamente elegidos”.

Antecedentes en el Senado

Aun con discusiones y especulaciones de todo tenor, el bloque del PJ solo votó con disidencias contadas veces. Una fue cuando se designó a un vocal del Consejo General de Educación (CGE), Santiago Laumann. En esa oportunidad fue la representante de Federal, Nancy Miranda, quien levantó la mano para que el oficialismo alcanzara la mayoría.

También se recuerda la tarde en la que la vicegobernadora Alicia Aluani desempató la votación que permitió la adhesión al RIGI. En aquella ocasión, el empate entre bancadas se dio por la ausencia en el recinto de Juan Cosso, representante de Villaguay, quien se ausentó por haber sufrido un accidente automovilístico.

Otra votación dividida fue cuando se sancionó la ley de fitosanitarios. Oliva y Díaz no levantaron la mano. Sin embargo, no se consideró una ruptura puesto que hubo un acuerdo previo para llegar a ese resultado. En Diputados el peronismo también se dividió por el mismo tema.

Qué dice el exgobernador Gustavo Bordet

“Hay que buscar la forma de volver a normalizar el Iosper y después sí discutir cómo se hará o cómo se compondrá, pero estas visiones refundacionales de la provincia que se vienen llevando adelante lo único que llevan es a generar una mayor centralidad de las cartas del Estado y no justamente de una mejor administración”, dijo Bordet, en declaraciones a Radio Costa Paraná.

Aunque menguado en sus chances de incidir de modo definitivo en la política provincial, la palabra de un exgobernador tiene un carácter institucional de rango sustancial. En ese sentido, el diputado de Unión por la Patria marcó un antecedente autorreferencial y recordó que como ministro de Salud de Jorge Busti trabajó en la normalización del Iosper, entonces también intervenido.

Rechazos desde las dos costas

El tema habilitó inclusive ribetes lingüísticos en la discusión política. Si quien habla es la oposición, se refiere al tema como "la disolución del Iosper". Si es el oficialismo, presentará la cuestión como "la creación de la OSER".

Más allá de cuestiones de enunciación, el tema generó pronunciamientos desde ambas costas de la provincia. Al unísono, los bloques de concejales del PJ de Paraná y Concordia repudiaron la iniciativa. “Es una extralimitación del gobierno provincial en cuanto a la discrecionalidad del manejo que se pretende de la obra social por parte del Ejecutivo”, dijeron en la capital. En la costa del Uruguay, en Concordia hablaron de que "la salud de miles de entrerrianos está en juego” y pidieron al gobierno "actuar con responsabilidad y abandonar el exceso de marketing”.