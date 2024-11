Entre Ríos: el cuarteto libertario que bendijo Karina Milei marca la cancha y teje para 2025

El camino que comienza La Libertad Avanza en Entre Ríos

La línea directa es con Eduardo “Lule” Menem. Con esa legitimidad, empiezan a proyectar una postura ante el inminente escenario preelectoral. “No vamos a hacer lo mismo de 2023. Ahora, con la inflación en baja, la reactivación y la imagen de Javier Milei en la provincia, no vamos a entregar el espacio a los que no representan nuestras ideas”, advirtió un dirigente. “Que hagan la fila para sumarse, que vengan Frigerio y todos los que quieran una Argentina diferente”, provocó.

Tras la oficialización de la conducción y la personería a la vuelta de la esquina, los libertarios enfocan ahora la tarea en el armado en los 17 departamentos de la provincia. Aseguran que no están en “la rosca”, sino en el trabajo territorial y que la atención está puesta en los organismos nacionales cuya gestión lograron arrebatarle a Juntos. También señalan como eje del espacio la tarea legislativa de los dos integrantes del bloque en la Cámara de Diputados. “Gracias a nosotros se definen situaciones, le dimos el RIGI al gobernador”, se jactan.

Entre Ríos, tierra prometida libertaria

No quieren hablar aún de candidaturas, aunque algunos, como Fleitas, anticipan que no darán esa disputa. El diputado asegura que su rol es “traer las ideas de Javier” y conducir para que las boletas no sean despojadas de libertarios pura cepa, como el año pasado. En la carrera por las listas del año que viene, no les preocupa la falta de nombres instalados. Confían en su base territorial y en la militancia que lleva adelante, especialmente, la juventud.

“Nosotros tenemos perfil bajo, hacemos mucho por los barrios, por la gente, por eso tenemos mucha aceptación y una construcción territorial muy buena”, ejemplificó un militante. El propio Fleitas dijo a Letra P que la estrategia debe ser darle lugar a nuevos emergentes. “Quiero conducir para que nazca una nueva generación de dirigentes políticos”, señaló. En ese sentido, apuestan inclusive a largo plazo. En 2027 tienen objetivos definidos: quieren tener concejales, intendencias y superar el piso de cinco diputados provinciales que el año pasado consiguieron sin siquiera tener partido. También sueñan en grande y se ilusionan con la gobernación si el viento de cola sigue soplando a favor.