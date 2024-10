Entre Ríos: quiénes son los 13 apóstoles de la juventud libertaria que militan a Javier Milei

La mayoría se definen como trabajadores de clase media que mamaron en sus hogares cierto hartazgo de la política tradicional. Un ejemplo: un joven tiene padres afiliados al PJ que “se desencantaron tanto” que el año pasado fiscalizaron para Milei “con tal de que no gane Sergio Massa ”.

Sus historias de vida encuentran puntos en común como la defensa de “la juventud trabajadora”. Algunos son estudiantes, otros no llegaron a terminar una carrera universitaria, pero la mayoría son trabajadores que coinciden en que forman parte del “Partido del Lomo: si no trabajo, no como”.