Karina Milei desembarcó en Entre Ríos para ordenar la interna libertaria y dejarle un mensaje a Frigerio

En la previa del acto, que se realizó en el último piso del hotel Howard Johnson de Paraná ante unas 300 personas y tuvo a El Jefe como protagonista, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , dio una conferencia de prensa donde no descartó sumar otros espacios a una eventual alianza, pero lo condicionó a que se incorporen a su espacio y no a que LLA se fusione en una nueva formación. Es escenario hoy suena difícil de concretarse.

Este grupo lidera la junta promotora que, según anticiparon y como viene contando Letra P, ya presentó la cantidad de afiliados suficientes ante la Justicia y sólo resta el trámite administrativo para que les otorguen al personería definitiva.

No estuvieron, en tanto, ni quien fue candidato a gobernador de Milei en 2023, Sebastián Etchevehere, ni su entonces candidata a vicegobernadora, Mayda Spiazzi.

Joaquien Benegas Linch, Benedit, Martin Menem. Laumann, Fleitas Romero.jpeg Roque Fleitas, el diputado nacional Beltrán Benedit, Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, y Andrés Romero, el apoderado legal del partido. Todos ellos flanqueron a Menem en la conferencia. También estuvieron en la cabecera del acto del, al que no accedió la prensa, junto al presidente de Diputados y a Karina. Joaquín Benegas Lynch, Beltrán Benedit, Martín Menem, Roque Fleitas, Andrés Laumann y Andrés Romero en la previa del acto que presidió Karina Milei.

El pedido de Karina Milei: "Vayamos evangelizando"

El octavo piso del clásico hotel Parque Urquiza fue el escenario en el que, pasado el mediodía y antes de partir raudamente a Santa Fe, la hermana presidencial habló ante unas 300 personas cuidadosamente seleccionadas para que nada se salga fuera de lo previsto. La modalidad de la charla fue de preguntas y respuestas, que cuando requerían algún nivel de especificidad en su réplica, como por caso la relación de LLA con la provincia, Menem tomaba la palabra.

"Pido que vayamos evangelizando", arengó El Jefe, antes de explicar: "Cada persona que sumamos hace que la masa crezca para llenar el Congreso con personas que crean y defiendan las ideas de la libertad como nuestro presidente". El objetivo 2025, donde en esta provincia se eligen representantes para el Senado y para Diputados, resultó evidente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1852721961341727211&partner=&hide_thread=false #EntreRíos Karina Milei visita la provincia para ordenar la tropa libertaria



La convocatoria es en el hotel Howard Johnson



@exequielflesler pic.twitter.com/DVS7lCuiF9 — LETRA P (@Letra_P) November 2, 2024

"Esto no es un acto político", marcó la secretaria general para luego decir que llevan "las ideas de la libertad para tener un estructura para poder competir en toda la provincia". "Esto no es un acto político, queremos tener una participación de LLA en todos los lugares. Todos dicen 'están haciendo campaña'. No, no estamos haciendo campaña. Estamos logrando una estructura para que no tengamos que depender de otras fuerzas políticas, para no defender de otras personas que, a veces, lamentablemente, dicen que piensan igual y después se dan vuelta. Estamos recorriendo el país para poder tener el instrumento para decidir que es lo mejor", apuntó.

Mensaje para Rogelio Frigerio: “Le corren las generalidades de la ley”

“Coincidimos bastante en cuanto a la economía y cómo tienen que fluir las cosas”, destacó Menem, sin ir a la guerra, sobre la relación con Frigerio. El riojano Aprovechó una consulta de la prensa mostrar ese núcleo de coincidencias aunque, respecto del enfriamiento de la relación en virtud de algunos planteos del gobernador hacia la Casa Rosada, pidió “entender que recibimos el gobierno en un estado calamitoso, hicimos una tarea excepcional, fundamentalmente a partir de sostener el equilibrio fiscal. Nos encantaría tener más recursos para hacerle frente a diversas necesidades”.

“Hasta que llegamos al gobierno había mucho desorden, por eso decidimos que lo primero que hay que hacer es equilibrar la macroeconomía, tener equilibro fiscal, no subir impuestos y tampoco tomar deudas. Al gobernador de Entre Ríos le corren las generalidades de la ley. Cuando tengamos mejoras en cuestiones económicas iremos cumpliendo con las necesidades de las provincias”, argumentó Menem.