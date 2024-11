Entre Ríos: el pliego de condiciones de Rogelio Frigerio para asfaltar un acuerdo con La Libertad Avanza

En la Casa Gris aseguran que las conversaciones electorales con LLA no se retomaron desde aquel encuentro con Karina Milei , en el que sí hablaron del 2025. No obstante, reconocen que lo que se afianzó fue la voluntad de avanzar en un armado común con quienes comparten un mismo diagnóstico: para el año que viene la coalición del cambio debe sostenerse. Lo deslizó el gobernador en la entrevista que le dio al diario La Nación el domingo y lo confirmaron a Letra P algunos de sus voceros. La estrategia debe ser ir en conjunto ante la evidencia de que el electorado es compartido al 100%.

El pliego de condiciones incluye un punto nuclear: que el acuerdo tenga sustento y desarrollo territorial. Es decir, que no los una solamente el espanto por el universo K. En esa línea, un funcionario advirtió ante Letra P que, a diferencia de Buenos Aires, en Entre Ríos está muy consolidada la alianza gobernante y que ese punto será determinante para pararse en las negociaciones. “Acá no es el PRO, acá es Juntos el que negocia. No nos casamos con el nombre, pero no vamos a descuidar nuestro frente”, graficó.