Entre Ríos: Carolina Gaillard apunta contra el "peronismo edulcorado" para esquivar la polarización

Carolina Gaillard decidió jugar a fondo en la campaña camino a las legislativas de octubre. Apuesta a esquivar la polarización que marcan las mediciones en Entre Ríos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria y apunta contra un “peronismo edulcorado” cuando habla de la lista del PJ . Asegura que encabeza un proyecto político “de oposición firme y sin condicionamientos” a Rogelio Frigerio y Javier Milei .

La candidata a senadora sostuvo que en la provincia “nadie está obligado a caer en polarizaciones engañosas". “Las opciones dentro del peronismo son claras y visibles”, señaló y aseguró que "los entrerrianos van a poder elegir una representación genuina en el Congreso".

“Hay un peronismo oficialista que ejerce una oposición para la tribuna y que no da garantías sobre sus posicionamientos ¿Cómo van a votar Adan Bahl y Guillermo Michel la reforma laboral? ¿Cuál será la postura de Michel respecto del DNU 70? ¿Va a pedir su rechazo para evitar el daño que le hace a los argentinos?", planteó Gaillard.

“Cuando la realidad demanda militancia y diálogo, lo que el peronismo oficialista ofrece son estas prácticas nefastas y gastos millonarios en marketing. Esto se tiene que terminar porque le hace mucho daño a una fuerza política que viene de una derrota histórica -en la que Bahl y Michel fueron candidatos- y necesita reconstruirse sin autoritarismos ni miedo”, sostuvo en alusión al turno electoral de 2023.

Por último, la legisladora marcó el contraste con la propuesta que encabeza. “Somos una oposición firme a Frigerio y a Milei, sin condicionamientos. Nadie tiene dudas de nuestra coherencia. Queremos un peronismo que debata, de puertas abiertas, que admita diferencias. Queremos llegar al Congreso para ponerles realmente un freno a Milei y a Frigerio”, señaló.

Con miras a 2027 en Entre Ríos

Gaillard denunció a su vez que sufrió “operaciones de todo tipo” y acusó al PJ. “Nos sacaron el nombre de la lista, rompieron carteles, impidieron a los compañeros el uso de las unidades básicas”, enumeró y dijo que esas prácticas “se tienen que terminar”.

En ese sentido, sostuvo que, ante cada ataque, la lista Ahora 503 “reafirma su razón de ser”. “Ratificamos la importancia de habernos presentado como alternativa a este peronismo nefasto, con lógicas patriarcales que no van más. Queremos un peronismo que debata, de puertas abiertas, que admita diferencias y las dirima en las urnas, no operando en la Justicia”, apuntó.

Como contó Letra P, la lista Ahora 503 apuesta a conseguir unos 90 mil votos para conseguir una banca en Diputados. A largo plazo, mira a 2027 para consolidarse como una alternativa en la mesa de discusión provincial. “Queremos que el peronismo vuelva a ser una opción para recuperar la provincia en 2027 y para que gobierne un entrerriano o una entrerriana”, cerró.