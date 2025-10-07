No hay plata

A Toto Caputo le quedan u$s 702 millones para llegar al fin de semana largo y esperar el salvataje

El ministro tiene verdes para dos días. Donald Trump y Scott Bessent enfrentan crecientes críticas en EE.UU. por el rescate a Javier Milei. Instalados en el DC.

Letra P | Esteban Rafele
Por Esteban Rafele
Toto Caputo sin plan B: se aferra al dólar y al mástil de Donald Trump

Imagen generada con IA

Mientras Donald Trump y el virrey Scott Bessent lidian con un frente interno que puso el rescate al gobierno de Javier Milei en la agenda de Washington, Toto Caputo quema reservas para seguir manteniendo el dólar planchado y, según estimaciones privadas, le quedarían unos u$s 700 millones para llegar a las elecciones.

Si no hay un nuevo tuit del virrey Bessent que revierta drásticamente el humor de los mercados, el combustible alcanza para llegar al fin de semana largo que inicia el viernes. El Tesoro habría vendido unos u$s 290 millones este martes, según estimaciones del mercado.

El precio mayorista permaneció planchado en $ 1430, mientras que el Banco Nación lo vendió, sin cambios, a $ 1455. El contado con liqui se negociaba a $ 1560.

caputo con bessent
El ministro Toto Caputo fue recibido en Washington por Scott Bessent.

Para la consultora Eco Go, quedarían depositados en cuentas del Banco Central u$s 702 millones del Tesoro. Desde el 23 de septiembre, cuando empezó el programa de retenciones cero, el Tesoro compró unos u$s 2000 millones que se sumaron algunos depósitos iniciales y pequeños desembolsos de organismos internacionales. Desde el 30 de septiembre, vendió u$s 1660 millones.

Ese es el dinero que Caputo usa para intervenir dentro de la banda de flotación. La especulación del mercado es que el plan aguantar llegue hasta el viernes y que haya anuncios antes del inicio de la rueda cambiaria del próximo lunes. El martes 14, Milei visitará a Trump en la Casa Blanca.

Instalados en Washington hasta nuevo aviso

La semana próxima también se desarrollará la Asamblea de otoño (boreal) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, se involucró en las conversaciones y tuiteó, este lunes, que la ayuda extraordinaria a Milei llegaría tanto del Tesoro estadounidense como de "otros socios".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1975346600177553482&partner=&hide_thread=false

Por lo pronto, los bonos no aguantaron y revirtieron las ganancias de la víspera. El lunes, la expectativa de las reuniones de Caputo con Bessent y con Georgieva, habían levantado los precios de la deuda. La falta de anuncios concretos revirtió el envión.

Presiones a Donald Trump

Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no la tienen fácil. Estados Unidos tiene sus propios problemas internos. Trump puja con los demócratas para sancionar el presupuesto.

El "techo de la deuda" -la autorización a financiar déficit con bonos- sigue en discusión. Mientras tanto, el shut down mandó a casa sin goce de haberes a empleados públicos federales considerados no esenciales y recortó partidas de distintos programas.

La discusión sobre el rescate a Milei se da en ese contexto. El líder de la bancada demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, tuiteó: "Donald Trump realmente quiere que creamos: (que) no hay suficiente dinero para arreglar las primas del seguro médico de la ACA (la cobertura mínima de salud garantizada); (que) no hay suficiente dinero para los controladores de tráfico aéreo; pero, de alguna manera ¡¿hay u$s 20.000 millones disponibles para rescatar a Argentina?!"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenSchumer/status/1975604792324964595&partner=&hide_thread=false

El Financial Times, en tanto, imprimió en su edición de papel una nota sobre cómo operadores financieros drenan los dólares que Caputo vende a precio promocional. "Los astutos operadores de divisas argentinos agotan las reservas de dólares de Milei", tituló el influyente periódico.

foto FT Argentina

Contó la historia argentina de cada día, con rulos y negocios financieros para arbitrar distintas cotizaciones del dólar. Pero llegó a los lectores que discuten con Trump la política estadounidense.

