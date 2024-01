La central representante del movimiento obrero, colchón en el que descansa el peronismo, logró ser el anfitrión de una familia disfuncional -con miserias que suelen exacerbarse en el llano- y no se rompió un plato. Axel Kicillof se mostró rodeado de intendentes y Máximo Kirchner estuvo lejos, con la columna de La Cámpora. Todos, no el "Frente de", en paz. Mientras se desconcentraba la multitud frente al Congreso, la CGT celebró que se movilizaron 1,5 millones de personas en todo el país. "En el kirchnerismo nos decían que no había inflación y que se comía con 6 pesos por día. Tienen algunos problemas para contar", ironizó Javier Lanari, el dos del portavoz Manuel Adorni. En Seguridad también minimizan el número, al tiempo que le permitió salir airoso al Protocolo Antipiquetes, con la anuencia de la cúpula cegetista que tampoco quería dejarle servido al Gobierno imágenes violentas que pudieran erretear hasta el infinito en Twitter, el ágora libertario.