Pablo Moyano, sobre Toto Caputo: "Los trabajadores van a llevarlo en andas al Riachuelo"

"Un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores, de los jubilados y de la soberanía nacional. Le pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y que no traicionen a los trabajadores. Cuando tienen que rechazar una ley que va en contra de los trabajadores se esconden y los tenemos que venir a buscar a su despacho", agregó el sindicalista.

Al ser consultado por sus dichos sobre Caputo, Moyano se justificó citando a Espert: "Cuando dicen 'cárcel o bala' no se critica", cuestionó Recordó los agravios de Milei al papa Francisco y la reivindicación a Margaret Thatcher: "Nadie dijo nada", apuntó @Joseima pic.twitter.com/P2t1qCq3Yg

A su vez, el sindicalista se opuso a la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol: “Los clubes también hay que defenderlos porque esa es la pasión popular”, y agregó que “vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de la ciencia y los científicos argentinos, no les importa la educación”.

“Que no nos tomen de idiotas cuando nos quieren convencer de que cambiaron un poquito (de la ley) porque no cambian nada”, agregó Daer, y remarcó que “nada se construye con palos, lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que poníamos miedo en la sociedad y devaluaron y duplicaron todo. “Ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados”.

Por último, el lider de la CGT envió un mensaje a los legisladores: “A los diputados les decimos que actúen de acuerdo al mandato popular de cada uno de sus pueblos, que miren a todos ustedes a la cara, que los miren a los ojos y que actúen en consecuencia y que no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros, nosotros acá los venimos a bancar para que banquen al pueblo”.