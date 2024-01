Ley ómnibus: La Libertad Avanza postergó la sesión y la oposición dialoguista le pide más cambios

Luego de conseguir un dictamen de mayoría con la ayuda de los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza decidió suspender por segunda semana consecutiva la sesión para tratar el proyecto denominado ley ómnibus, porque no tiene definida la letra chica que será finalmente aprobada en el recinto. Es que, como explicó Letra P, la UCR, Hacemos Coalición Federal, el PRO y los partidos provinciales reclaman nuevas correcciones y quieren hacerlas durante la votación en particular. Estas bancadas quieren sesionar el próximo martes, pero por ahora el oficialismo no tiene una fecha definida.