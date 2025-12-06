Endeudamiento: La Cámpora cruzó al gobierno de Javier Milei por amenazar con no darle los avales a Kicillof

El jefe del bloque provincial de Diputados de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli , destacó la aprobación de la Ley de Financiamiento , resaltó la necesidad de que el Gobierno autorice el endeudamiento y recordó que es para pagar la deuda que tomó la exgobernadora, María Eugenia Vidal .

“Esta es una deuda que no tomó esta gestión de la provincia de Buenos Aires. Se está refinanciando la deuda que tomó la gestión de Vidal en dólares. En ese momento (Mauricio) Macri necesitaba los dólares e hizo que todas las provincias que eran de su espacio político empezaran a tomar endeudamiento en dólares para poder tener reservas o ingresos de dólares, y autorizaba cualquier tipo de endeudamiento. El primer endeudamiento de Vidal fue aproximadamente de 4.500 millones de dólares. Eso es lo que se está refinanciando y afectaría mucho que el gobierno nacional no autorice”, apuntó.

En este sentido, Tignanelli remarcó la importancia de dicha aprobación ya que por un lado, el gobierno nacional “te recorta el equivalente más o menos a 8.500, 9.000 millones de dólares en fondos nacionales que le corresponden a la provincia de Buenos Aires". "Básicamente se los está robando para tener un superávit fiscal que no es tal. Lo mismo que hace con los jubilados lo hace con la provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires", acusó.

"Por el otro lado, si no te aprueba la posibilidad de refinanciar pago, la provincia va a tener que, con recursos propios, poder afrontar esos compromisos existentes en dólares y plata que va a terminar no teniendo para poder gestionar temas de salud, de educación, de obra pública”, completó el dirigente del espacio de Máximo Kirchner .

La aprobación de las leyes en la legislatura bonaerense

A su vez, Tignanelli señaló que "el gobierno de la provincia se bancó un año sin la ley de endeudamiento, sin presupuesto y con recortes de 13 mil millones desde el gobierno nacional". "El gobierno ahora tiene una autorización de deuda de 3.600 millones de dólares, el Estado Nacional debe casi 8.000, 9.000 millones de dólares en fondos a la provincia de Buenos Aires. Claramente otro año así no podía pasar la provincia”, remarcó, en declaraciones a Radio con Vos.

Y agregó: “A mí me toca presidir el bloque y trabajamos siempre para que salgan todas las leyes y de esa manera nos movemos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. De hecho, imagínate que en noviembre entró el primer proyecto del Poder Ejecutivo este año y fue aprobado en 30 días, fiscal, presupuesto y la ley de financiamiento que contempla la deuda”.

Paso a paso, el aval del Gobierno al endeudamiento

Aunque aún no está definido en qué fecha lo hará, el gobierno bonaerense enviará un pedido de aval al endeudamiento dirigido al Ministerio de Interior de Diego Santilli. Ese trámite, que supone distintos análisis técnicos sobre la deuda que tiene autorizada a pedir la provincia, sigue en el ministerio de Economía que conduce Toto Caputo y, por último, pasará por el Banco Central.

"Es una nota que se manda anunciando que se va a hacer una emisión determinada de bonos o de letras. No se hace el aval por todo el monto sino por cada una de las emisiones que se van a hacer", explicó una fuente del ejecutivo bonaerense y agregó que "todavía no se inició ninguna conversación". También aportó un antecedente interesante: "En estos dos años, aunque con mucha demora, terminaron convalidando todos los pedidos de deuda que hizo la provincia".