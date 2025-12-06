Santa Fe: la prórroga de la emergencia en seguridad que quiere Pullaro encendió una chispa con el perottismo

Las tribus de Maximiliano Pullaro y Omar Perotti se muestran los dientes por la emergencia en seguridad en Santa Fe.

El proyecto del gobernador Maximiliano Pullaro para prorrogar parcialmente la emergencia en seguridad en Santa Fe enfrenta fuertes críticas de la bancada de Omar Perotti , centradas en la exclusión de la comisión bicameral de seguimiento , órgano clave de control legislativo.

La iniciativa que empuja Unidos será tratada en sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados en las próximas semanas y en el perottismo ya se anticipan tensiones.

Las críticas del bloque liderado por Celia Arena vienen en aumento desde hace meses. Acusan a la Casa Gris de pretender esquivar el control institucional de la Legislatura .

En términos generales, las leyes de emergencia amplían la discrecionalidad de los poderes ejecutivos ante situaciones excepcionales. En este caso, la escalada de violencia narco fue el detonante. Al asumir, Pullaro promovió una serie de emergencias , entre ellas la de seguridad, que fue aprobada con amplio consenso, incluso con el respaldo del perottismo.

La diputada Celia Arena es la voz del perottismo en la discusión parlamentaria por la emergencia en seguridad

Esa ley estableció la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento del Estado de Emergencia , con tres representantes de Diputados y tres del Senado, elegidos por mayoría simple. Además, obliga a las áreas alcanzadas por la emergencia a enviar informes bimestrales sobre contrataciones y ejecución presupuestaria.

Sin embargo, la comisión nunca se conformó. En julio, la Cámara de Diputados designó como integrantes a la radical Ximena García, el socialista Rubén Galassi y la propia Arena. El Senado, en cambio, no avanzó en ese sentido.

La disputa por el control

El nuevo proyecto del oficialismo, presentado por la cámara alta, no contempla al órgano de control. Según el mensaje del Ejecutivo, la prórroga busca “consolidar un régimen excepcional en materia de recursos humanos, sin introducir modificaciones a su alcance originario”.

Además, señala que la propuesta “se orienta a fortalecer las capacidades institucionales de la Policía y del Servicio Penitenciario, consolidando una herramienta que ha demostrado utilidad operativa”.

Ante esta omisión, Arena cuestionó en redes sociales: “Es un vacío deliberado de control democrático”. Añadió que la comisión “sigue siendo necesaria incluso en una prórroga parcial, porque es nuestro deber conocer los criterios para reincorporaciones o desvinculaciones dentro de las fuerzas de seguridad”.

Durante la última sesión en Diputados, Arena redobló la crítica: “Es una falta de responsabilidad institucional que esta comisión no se haya conformado. No insulten nuestra inteligencia. Nadie va a creer que los senadores son absolutamente independientes del Poder Ejecutivo, siendo que son mayoría”.

Clima caliente en la Legislatura

El cruce fue subiendo de tono. Hubo réplicas moderadas de la presidenta de la Comisión de Seguridad, Ximena García, y del perottista Marcos Corach, pero la diputada del PRO Ximena Sola fue más directa: “Recibimos una Rosario explotada. En diciembre de 2023 no podíamos salir tranquilos. Eso fue lo que nos dejó el gobierno anterior”.

“La ley actual dice que el ministro debe dar toda la información al final de los dos años de emergencia y eso es lo que va a pasar. Dejemos de buscarle la quinta pata al gato”, agregó.

Arena respondió: “Mi planteo es que se cumpla la ley que votamos y se conforme la comisión bicameral”. Y apuntó: “¿Sabe, diputada, qué fue lo que recibimos en diciembre de 2019? Una estructura policial deteriorada, sin patrulleros con GPS, ni control sobre el uso de combustible”.

La chicana de Maximiliano Pullaro

En paralelo, Pullaro publicó en redes sociales un mensaje sobre la entrega de móviles policiales en Rosario, donde aludió a una “etapa oscura” que “no vuelve nunca más” y usó el eslogan “paz y orden”, el mismo que utilizó Perotti en su campaña de 2019.

“Vamos a discutir la prórroga con madurez. Lo que no vamos a permitir es que sigan mintiendo, como cuando dicen que dejamos Rosario con veinte patrulleros”, deslizó una fuente del perottismo a Letra P.