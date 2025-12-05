Gabriel Katopodis se queda en Infraestructura y La Cámpora ocupa su butaca en el Senado

Está definido: Gabriel Katopodis continuará al frente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y, tras asumir el próximo lunes la banca que obtuvo en el Senado provincial en la última elección, pedirá licencia.

Con ese movimiento La Cámpora ganará una banca en la Cámara Alta ya que ingresará la sexta postulante en la lista de senadores de Fuerza Patria por la Primera sección electoral, Roxana López . También quedará obturada la silla del ministerio a la que aspiraban otros dirigentes nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Axel Kicillof .

Letra P pudo confirmar con el entorno del gobernador y con el del propio ministro, que Katopodis seguirá al frente del ministerio de Infraestructura que ocupa desde diciembre de 2023 cuando el peronismo perdió la elección presidencial contra Javier Milei . Era lo que el hombre de San Martín quería, aunque repitió una y otra vez que haría lo que Kicillof le pidiera.

El próximo lunes, cuando juren los senadores y senadoras provinciales Katopodis hará lo propio y luego se votará su licencia. De esa manera el funcionario podrá continuar en el gabinete, pero también desembarcar en la Cámara Alta cuando quiera, si así fuese necesario.

Katopodis ya tenía un plan de trabajo trazado para el próximo año con diez obras claves . Esa función le permite estar constantemente de recorrida por la provincia de Buenos Aires, donde desde hace tiempo arma tropa propia. Es que el exintendente es una de las figuras que buscarán pelear para suceder a Kicillof en la provincia en 2027 cuando el gobernador ya no pueda reelegir.

El factor endeudamiento

El futuro de Katopodis estuvo indefinido hasta último momento. Fuentes del Ejecutivo explicaron a Letra P que era clave lo que sucediera con el tratamiento de la ley de endeudamiento en la legislatura. Si era rechazada, el ministro iba a tener que asumir la banca en el senado, porque el fracaso de la ley implicaba una situación más compleja en ese ámbito y el gobernador “lo iba a necesitar ahí”.

Pero finalmente el pasado jueves a la madrugada la ley salió. Katopodis y Mariano Cascallares fueron los negociadores por parte del ejecutivo ante la legislatura, por lo que el ministro podrá mantener su lugar.

Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini.

La Cámpora se queda con la banca

Con la licencia de Katopodis, asume en su lugar Roxana López que ocupó el sexto lugar de la lista que se impuso por más de diez puntos ante La Libertad Avanza. Es parte de la agrupación que conduce Máximo Kirchner, nació en San Isidro, pero vive en Tigre donde fue concejala entre 2013 y 2017. Y aunque accedió a un segundo período, renunció para asumir como Secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión de ese municipio. En 2019 accedió a una banca en la legislatura bonaerense como diputada provincial por la primera sección electoral en representación del Frente de Todos.

Por esa lista que se impuso en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, también asumirán la extitular de Aysa, Malena Galmarini, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, la dirigente de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, y el dirigente del Frente Grande, Fernando Coronel.