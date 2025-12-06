El peronismo logró la unidad en Morón

El Concejo Deliberante de Morón definió a Sibila Botti como presidenta del cuerpo legislativo, en una votación de 14 a 10, resultado que ratifica el rol de Martín Marinucci, quien conserva el control estratégico del peronismo local.

Acuerdo interno y distribución de roles La decisión fue resultado de un acuerdo político que articuló Marinucci para garantizar un equilibrio entre las diferentes expresiones del oficialismo. El entendimiento permitió ordenar la representación interna y avanzar en la designación de autoridades clave.

De esta manera, el Frente Renovador retuvo la presidencia con la designación de Botti; el sector que responde al intendente Lucas Ghi accedió a la vicepresidencia primera, y el kirchnerismo local, vinculado a Nuevo Encuentro y al espacio de Martín Sabbatella, continuará a cargo de la secretaría legislativa.

Gobernabilidad asegurada en el Concejo El nuevo esquema de conducción garantiza gobernabilidad y distribución proporcional del poder dentro del oficialismo, evitando fracturas internas y promoviendo el funcionamiento institucional del Concejo. Desde todos los sectores destacaron que la composición asegura representatividad y continuidad del trabajo legislativo.

marinucci-trenes-argentinosjpg.jpg Martín Marinucci, ministerio de Transporte bonaerense Durante la sesión preparatoria, Botti agradeció el respaldo de Marinucci y reafirmó su compromiso con un cuerpo deliberativo “abierto al diálogo y orientado a sancionar iniciativas en beneficio del pueblo de Morón”.

Nuevo ciclo político con liderazgo consolidado Con esta definición, el Concejo Deliberante de Morón abre una etapa de trabajo organizada, con un liderazgo claramente delineado y sostenido en la figura de Marinucci, que volvió a mostrar capacidad de síntesis para contener a todas las tribus del oficialismo. El equilibrio alcanzado es visto como un paso fundamental para preservar la unidad y consolidar la acción política en un contexto donde las tensiones internas habían ganado protagonismo en meses previos.

