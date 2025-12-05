El bono en dólares de Toto Caputo, primer paso para pagar deuda sin quemar reservas

Toto Caputo testea a los mercados con bonos en dólares para reconfigurar la estrategia de deuda.

Toto Caputo anunció la emisión del BONAR 2029N apenas un día después de que el FMI insistiera en la necesidad de sumar reservas para sostener la estabilidad cambiaria y afrontar vencimientos de deuda. La prioridad es reconstruir poder de fuego externo, algo que obliga al Tesoro a buscar alternativas de financiamiento sin recurrir al Banco Central.

En ese marco, se suma la opción de un repo con bancos internacionales por entre u$s 6000 y u$s 7000 millones, una herramienta que el propio ministro reconoció que podría utilizarse para cubrir compromisos inmediatos —especialmente los de enero de 2026— sin que las reservas se vean afectadas.

Así, entre la presión del FMI, la vía del crédito privado y la colocación del bono bajo ley argentina, el Gobierno intenta ordenar un mismo objetivo: finalmente acumular los dólares en las arcas oficiales.

El Ministerio de Economía oficializó una licitación fuera de calendario para el miércoles 10 de diciembre: un bono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, cupón de 6,5% TNA con pagos semestrales, repago íntegro del capital al vencimiento y legislación argentina.

Según la comunicación oficial, “en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

El primer paso para reconfigurar deuda

En redes sociales, Caputo planteó el marco conceptual de la operación: “Luego de casi ocho años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana. Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA”.

El titular del Palacio de Hacienda agregó que la consolidación de superávit fiscal, el control monetario y la recapitalización del Banco Central “permitieron una caída significativa del riesgo país” que ahora, consideró, “brinda mayor margen al Tesoro para llevar adelante distintas estrategias financieras”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1996939666210033928&partner=&hide_thread=false Luego de casi ocho años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana. Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 5, 2025

En esa misma línea, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó: “Esto NO aumenta la deuda. Es para pagar bonos que amortizan. El superávit fiscal y crecimiento económico hacen que la Argentina lidere al mundo en desendeudamiento”.

Según el economista de Romano Group, Salvador Vitelli, el Tesoro sale al mercado para cubrir el vencimiento de capital de enero 2026 de AL29 y AL30. En total, "u$s 1187 millones de amortización a pagar por esos títulos”.

El informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) precisó que el pago total entre capital e intereses ronda los u$s 4200 millones y que, de ese monto, aproximadamente el 80% estaría en manos privadas.

La reacción de los mercados

En la apertura de las operaciones, los inversores recibieron de manera positiva pero solapada el anuncio oficial. El indicador de riesgo país de JP Morgan para la Argentina cedió 12 unidades y cotizó en 620 puntos básicos”. Todavía se necesita una compresión adicional a la zona de los 450 puntos para poder emitir un bono en el mercado internacional.

image

La noticia también impactó en los precios de los activos locales en el exterior, con los bonos al alza en Wall Street tras la noticia del regreso de Argentina al mercado de deuda. Los índices principales marcaron ganancias de 0,2% a 0,9%. Mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió 2,9%.

Atractivo relativo y competencia con las ON corporativas

Max Capital explicó que al tratarse de un bono bajo ley local, se evita la necesidad de aprobación del Congreso y lo hace similar, en la práctica, a una licitación en pesos. Asimismo, estimó que, por esa característica, el instrumento podría ubicarse “alrededor de 86, con un rendimiento en torno a 10,5%-11%”, y señaló que el Gobierno busca ofrecer un plazo más corto para “evitar convalidar tasas superiores al 10% por períodos prolongados”.

Por su parte, un informe de Adcap Grupo Financiero destaca que el “cupón relativamente generoso vuelve a este nuevo instrumento más atractivo que los bonos reestructurados durante la gestión del exministro de Economía Martín Guzmán” y que la medida llega luego de una serie de colocaciones exitosas de empresas y provincias. También marcaron que el repunte de los bonos en moneda dura sugiere un impacto positivo, aunque aclararon que no es comparable al rally de septiembre y octubre.

En paralelo, en el mercado ya se plantea la competencia directa con las Obligaciones Negociables corporativas. “Hay ON que están arriba de 8% todavía. ¿Quién es el destinatario de esta deuda? ¿Bancos?”, se preguntó un operador del mercado al advertir sobre la competencia.

image

Esa tensión gira en torno al mismo inversor objetivo: fondos con dólares, bancos y carteras que venían privilegiando obligaciones negociables de alta tasa emitidas por energéticas, empresas exportadoras o provincias. Si el soberano logra una tasa cercana o apenas superior, con una duración media y un fuerte respaldo político, podría absorber parte de esa demanda, reordenando prioridades en el mercado local de renta fija en dólares.

Análisis y dudas

La colocación llega en un momento en el que el Gobierno busca comenzar a reconstruir su relación con el financiamiento externo. Sin embargo, en la plaza financiera todavía persisten dudas sobre si se trata de un verdadero punto de inflexión o apenas de una operación puntual, condicionada por la tasa que convaliden los inversores.

mercados wall street Panic show en los mercados tras la derrota electoral de Javier Milei NA

“Esto está lejos de ser una vuelta al mercado voluntario de deuda. La verdadera tasa de interés la va a definir la demanda y el mercado va a hacer las cuentas para que quede en un dígito, aunque sea alto; lo que no puede es irse a dos dígitos. Al Gobierno lo tienta mucho la deuda, así que, si va tranquilo, mejor. Ellos no compran dólares”, sostuvo el economista Carlos Melconian un una entrevista radial.

El analista financiero Christian Buteler ironizó en perspectiva histórica: “En mayo volver a los mercados internacionales era colocar un bono en pesos a integrar con dólares. Actualmente nos acercamos un poco más y es emitir un bono en el mercado local y bajo ley argentina”.

Mientras que el economista Javier Timerman enfatizó el aspecto estructural: “Cada uno tendrá su opinión sobre el gobierno de Milei. Pero que Argentina vuelva a los mercados de crédito no es un tema ideológico. Es una necesidad”.