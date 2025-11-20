Endeudamiento: Axel Kicillof cree tener cerrada la negociación con la oposición

El gobernador Axel Kicillof confía en que la semana próxima la Legislatura apruebe los proyectos de presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento. Basa su optimismo en las conversaciones con la oposición , con la que afirma haber acordado los fondos para municipios y cargos en los organismos de Estado. Sólo le restaría saldar diferencias en el peronismo.

No obstante, en La Plata no dan por concluida la negociación. Cerca del gobernador explican que todavía hay detalles que conversar y desconfían de posibles movidas de último momento del kirchnerismo. Cuestionan que el martes pasado no haya salido el dictamen del endeudamiento cuando “estaban dadas las condiciones”. En contraposición, valoran la forma en que "se está moviendo" Sergio Massa .

El martes pasado, la Comisión de Presupuesto, Impuesto y Hacienda dictaminó para el Presupuesto y la Ley Impositiva, pero no para el endeudamiento, la iniciativa más importante para el gobernador. Para tratarla nuevamente habrá reunión el martes de la semana próxima. Está previsto que el paquete legislativo sea llevado al recinto al día siguiente, el miércoles 26.

“Todo está encaminado con la oposición”, dijo este jueves a Letra P una fuente cercana a Kicillof al tanto de las negociaciones. Subrayó que el gobernador cedió a algunos de los planteos más importantes: las partidas para los municipios que en el texto inicial estaban atadas a la toma de deuda fueron cambiadas en formato fondo fijo.

“Se acordó que el fondo será fijo y no estará atado a la deuda que se pida; es un 8% de lo que sea autorizado. En estos días hay margen para que se siga negociando el monto”, afirmó la fuente y aseguró además que el Ejecutivo garantizó a la oposición que va a tener los cargos en los organismos, como el Banco Provincia. No fuero precisados cuáles y para qué sectores.

Kicillof con Bianco

Cómo adelantó Letra P, están fuera de la conversación los lugares vacantes de la Suprema Corte. “Eso se empezará a negociar el día después de que estén aprobadas las leyes”, afirmó alguien del Ejecutivo y, según dijo, eso también fue acordado.

Ante la consulta de este medio, un dirigente del radicalismo se manifestó en el mismo sentido. “Las conversaciones están encaminadas, lo del fondo para los municipios es fácil de resolver y lo de los cargos también. Es cambiar nombres, nada más. Si resuelven la interna propia, sale en dos minutos”, revoleó el fardo al peronismo y contó que, en paralelo, hay negociaciones por fondos discrecionales para aquellos sectores que acompañen.

“No está todo resuelto, pero está encaminado. No debería haber problemas de acá al martes. Todos los sectores, menos los libertarios, queremos que se trate antes del recambio legislativo”, afirmó alguien con despacho en el edificio gubernamental de calle 6.

Desconfianza interna

El panorama "encaminado" no auyenta la desconfianza en el kicillofismo, donde advierten que puede haber "pedidos de última hora", como "sucedió otras veces". "Ya nos pasó otras veces: las conversaciones iban para un lado y después te salían con cualquier cosa. Por eso no nos sorprendería, esperemos que no", insistió la fuente al tiempo que sostuvo que, sin embargo, las afirmaciones que salieron del entorno de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, diciendo que sería una "opositora responsable" no embarraron las negociaciones con los propios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Letra_P/status/1991263112708628627&partner=&hide_thread=false #Peronismo La Cámpora, el massismo y los intendentes despacharon presupuesto y ley fiscal, pero dejaron en stand by la toma de deuda



Las claves de la pelea de fondo



https://t.co/mcXg45ihk7

@Joseima pic.twitter.com/sd0cgn8jGF — LETRA P (@Letra_P) November 19, 2025

Como contó Letra P, el resto de las tribus peronistas pretenden que Kicillof ponga sobre la mesa todos los temas que hay que discutir, repartir, llegar a un acuerdo y recién ahí votar las leyes que el gobernador necesita. La definición de las autoridades de la Legislatura es, entre otros, un tema que se está discutiendo internamente de forma paralela, aunque, según el ejecutivo bonaerense, cerrarlo no es una condición sine qua non para aprobar las leyes. “No sabemos si el miércoles cuando se trate ya se va a saber cómo quedan”.

Colaboración massista

En contrapartida a la desconfianza hacia el kirchnerismo, cerca de Kicillof destacan el rol que está teniendo Massa en la negociación. “Está muy comprometido y trabajando muy bien, colaborando mucho", reconocen cerca del gobernador.

No siempre fue así. Durante las duras discusiones para definir la estrategia electoral y después las listas, el kicillofismo apuntaba a Massa por ser parte de "lo mismo" que La Cámpora y jugar en tándem. Cerca de Kicillof valoran también el rol que viene teniendo el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del Frente Renovador, Alexis Guerrera.