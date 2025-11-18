TEMPORADA DE ROSCA

Buenos Aires: avanza el presupuesto y la fiscal impositiva, pero hay luz roja para el endeudamiento

La comisión de Presupuesto pateó el debate para la semana próxima. Peronismo abroquelado y oposición con dictámen propio. Críticas kicillofistas.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
La comisión de Presupuesto se reunió en la sala 30 de la cámara baja y, tras poco más de una hora de debate, el oficialismo -con todas sus tribus incluídas- logró avanzar en los dos primeros proyectos, gracias a los votos de los diputados que responden a La Cámpora, el intendentismo referenciado en Martín Insaurralde, el Frente Renovador y, naturalmente, el kicillofismo.

El endeudamiento pedido por Axel Kicillof, ¡afuera!

Para la obtención del financiamiento externo, por pedido de los diputados de la oposición y debido a que se necesitan dos tercios para la aprobación, la Comisión de Presupuesto volverá a reunirse el martes 25 de noviembre. El sector de Kicillof quedó disconforme con la postergación del debate. “Una vez más, se le regateó el acceso al crédito al gobernador”, dijo un diputado a la salida de la reunión.

El PRO, la Coalición Cívica y la UCR emitieron un dictámen en minoría con modificaciones a ambas iniciativas (presupuesto y fiscal impositiva). Sus voceros se mostraron preocupados por el fondo destinado a los municipios. En un comunicado que difundieron posteriormente, explicaron que lo hicieron para evitar “que la administración del Estado siga funcionando bajo criterios discrecionales que afectan a los municipios, a los contribuyentes y a los sectores más vulnerables”.

En un posteo que sacó en espejo con el PRO, el titular del bloque UCR + Cambio federal, Diego Garciarena, pidió “un fondo fijo, actualizable y de libre disponibilidad para fortalecer las gestiones municipales y garantizar la previsibilidad". Como contó Letra P, el Ejecutivo aceptaría alguna de esas condiciones, siempre y cuando la Legislatura le apruebe las tres leyes.

