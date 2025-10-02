EFECTO ANDIS

Encuesta: sólo el 15,7% defiende la permanencia de Karina Milei en el Gobierno

Un trabajo de Trespuntozero y La Sastrería revela que ni el electorado de LLA respalda a la hermana del Presidente. El 85% cree que cometió actos de corrupción.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
Javier Milei y Karina Milei

Javier Milei y Karina Milei

Notas Relacionadas
Karina Milei y Santiago Caputo.
EFECTO PALIZA

Karina Milei, El Jefe ratificado; Lule Menem, escondido: una por una, las figuras a cargo de la campaña de LLA

Por  Pablo Lapuente

Si bien, desde el comienzo de la gestión, la hermana presidencial mostró una imagen positiva mucho más baja que la del Presidente, su figura entró en crisis absoluta a fines de agosto, cuando se conocieron los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, la acusó de participar en un presunto circuito de pago de coimas provenientes de la droguería Suizo Argentina.

KM
Un 58,5% de los encuestados dijo que Javier Milei debería sacar a su hermana del Gobierno.

Un 58,5% de los encuestados dijo que Javier Milei debería sacar a su hermana del Gobierno.

A partir de ese momento, la imagen de la secretaria general de la Presidencia entró en caída libre. Los sondeos mostraron una creciente desconfianza hacia su figura y se abrió el debate sobre qué actitud debía tomar Milei. El mandatario la defendió en público y ratificó su rol como armadora política del espacio.

Pero ni los votantes libertarios avalan esa decisión. En la pregunta sobre si creen que Karina cometió actos de corrupción, solo un 14% dijo estar “seguro” de que no. En tanto, el 53,7% de los encuestados consideró lo contrario y afirmó que Karina cometió actos de corrupción. Otro 10,1% afirmó que lo sospecha.

Lo curioso del dato es que la desconfianza hacia la secretaria general de la Presidencia también habita en el mundo de quienes apoyan a Milei. Entre los votantes de LLA en octubre de 2023, un 23,5% cree que Karina Milei cometió actos de corrupción. Esto representa a uno de cada cuatro electores. El número crece entre quienes votaron por Patricia Bullrich en las generales: el 29% cree que las denuncias contra la hermana del Presidente son ciertas.

Karina Milei, ¡afuera!

Además de la confianza en su accionar, la encuesta también pidió opiniones sobre qué medida debería tomar el Presidente respecto de la situación de Karina Milei. En este punto, un 58,5% dijo que “debería quitarla del Gobierno”, mientras que el 18,1% entiende que “debería mantenerla como asesora, pero que deje de ser funcionaria del Gobierno” y solo un 15,7% considera que debe mantenerse en su cargo.

KM2
Incluso dentro del universo de votantes de LLA hay sospechas sobre Karina Milei.

Incluso dentro del universo de votantes de LLA hay sospechas sobre Karina Milei.

En este punto, también resulta destacable que, dentro del universo de quienes creen que debería apartarla de sus funciones, también hay libertarios. El número asciende al 31,8%. Dentro de los votantes de Bullrich, el porcentaje trepa al 34,9%. En tanto, un 31,5% de los libertarios piensa que podría quedarse como asesora, pero sin funciones oficiales.

El sondeo se realizó entre el 16 y el 22 de septiembre, entre 1150 casos en el ámbito nacional.

Temas
Notas Relacionadas
Pilar Ramirez se convirtió en poco tiempo en los ojos y oídos de Karina Milei en la Ciudad, donde fue designada como presidenta de La Libertad Avanza local.
EFECTO PALIZAS

Pilar Ramírez, el alter ego de Karina que reemplazará a Lule Menem

Con perfil bajo, Pilar Ramírez participa de la mesa chica de Karina Milei y transmite con mano de hierro las definiciones. ¿Proyección bonaerense?
Juan Marino (UP) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), durante la comisión $Libra, en la que quedó complicada Karina Milei. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Caso $LIBRA: Karina Milei se declaró en rebeldía y la oposición consiguió información que complica a Novelli

Un informe rebela movimientos del empresario critpo. El juez Ercolini resolverá si lleva a dos funcionarios por la fuerza. Si accede, patrullero para Karina.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Se desploma la imagen de Javier Milei
CLIMA SOCIAL

Encuesta: la imagen positiva de Milei se derrumba y llega al 37,4%, la cifra más baja desde que inició su gestión

Por  Susana Maidana
Jorge Taiana y un raid por la Tercera con todas las tribus para repetir la paliza del 7S
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Taiana encabeza un raid por la Tercera sección con todas las tribus para repetir la paliza del 7-S

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei no pega una.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Mal momento para depender de Trump: el gobierno de Estados Unidos, "cerrado"

Por  Marcelo Falak
José Mayans, lider de la oposición. 
CONGRESO | SENADO

La oposición acordó interpelar al ministro Lugones, pero salvó a Karina Milei

Por  Mauricio Cantando