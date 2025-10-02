Encuesta: sólo el 15,7% defiende la permanencia de Karina Milei en el Gobierno

Si bien, desde el comienzo de la gestión, la hermana presidencial mostró una imagen positiva mucho más baja que la del Presidente, su figura entró en crisis absoluta a fines de agosto, cuando se conocieron los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo , la acusó de participar en un presunto circuito de pago de coimas provenientes de la droguería Suizo Argentina.

Un 58,5% de los encuestados dijo que Javier Milei debería sacar a su hermana del Gobierno.

A partir de ese momento, la imagen de la secretaria general de la Presidencia entró en caída libre. Los sondeos mostraron una creciente desconfianza hacia su figura y se abrió el debate sobre qué actitud debía tomar Milei. El mandatario la defendió en público y ratificó su rol como armadora política del espacio.

Pero ni los votantes libertarios avalan esa decisión. En la pregunta sobre si creen que Karina cometió actos de corrupción, solo un 14% dijo estar “seguro” de que no. En tanto, el 53,7% de los encuestados consideró lo contrario y afirmó que Karina cometió actos de corrupción. Otro 10,1% afirmó que lo sospecha.

Lo curioso del dato es que la desconfianza hacia la secretaria general de la Presidencia también habita en el mundo de quienes apoyan a Milei. Entre los votantes de LLA en octubre de 2023, un 23,5% cree que Karina Milei cometió actos de corrupción. Esto representa a uno de cada cuatro electores. El número crece entre quienes votaron por Patricia Bullrich en las generales: el 29% cree que las denuncias contra la hermana del Presidente son ciertas.

Karina Milei, ¡afuera!

Además de la confianza en su accionar, la encuesta también pidió opiniones sobre qué medida debería tomar el Presidente respecto de la situación de Karina Milei. En este punto, un 58,5% dijo que “debería quitarla del Gobierno”, mientras que el 18,1% entiende que “debería mantenerla como asesora, pero que deje de ser funcionaria del Gobierno” y solo un 15,7% considera que debe mantenerse en su cargo.

KM2 Incluso dentro del universo de votantes de LLA hay sospechas sobre Karina Milei.

En este punto, también resulta destacable que, dentro del universo de quienes creen que debería apartarla de sus funciones, también hay libertarios. El número asciende al 31,8%. Dentro de los votantes de Bullrich, el porcentaje trepa al 34,9%. En tanto, un 31,5% de los libertarios piensa que podría quedarse como asesora, pero sin funciones oficiales.

El sondeo se realizó entre el 16 y el 22 de septiembre, entre 1150 casos en el ámbito nacional.