Santa Fe: el laberíntico mapa político de Villa Constitución, la ciudad conmovida por la crisis de Acindar

Cómo es el laberíntico mapa político de Villa Constitución, la ciudad conmovida por la crisis de Acindar

Acindar , la histórica planta siderúrgica de Villa Constitución , en el sur de Santa Fe , volvió a paralizar su producción y suspendió al 90 por ciento de su personal. La caída brusca de la demanda interna y la apertura de importaciones provocaron en los últimos meses una crisis que ya es recurrente en la empresa.

La presencia del establecimiento metalúrgico fue históricamente una marca en la cabecera del departamento Constitución, compartiendo con la bonaerense San Nicolás un aglomerado con fuerte impronta industrial.

Los efectos políticos y en la economía local entrecruzan a un electorado que en los últimos tiempos acompañó las propuestas libertarias y a un intendente peronista que cultiva la cercanía con el gobernador Maximiliano Pullaro . En la ciudad santafesina funciona, además, una legendaria seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con una tradición combativa que se remonta a la década de los 70.

La UOM de Villa Constitución protagonizó en 1974 una de las mayores rebeliones obreras y populares de la época, originada en una dura confrontación con la entonces poderosísima conducción nacional del sindicato metalúrgico encabezada por Lorenzo Miguel .

El alzamiento fue reprimido meses después, en 1975, por fuerzas de seguridad y bandas parapoliciales. Hubo secuestros, torturas y homicidios. Actualmente se desarrolla un juicio por crímenes de lesa humanidad que alcanza entre los acusados a exdirectivos de Acindar.

De aquella experiencia del llamado Villazo emergieron líderes que tendrían un protagonismo relevante en la vida política y sindical. Alberto "Pichi" Piccinini, secretario general de la seccional, retomó la conducción con la recuperación de la democracia y llegó a ser diputado nacional por el ARI en 2001. Victorio Paulón, por su parte, fue un activo referente de la CTA a nivel nacional y reconocido militante por los derechos humanos tras sufrir largos años de cárcel durante la dictadura.

piccinini

En ese mismo grupo, aunque ingresado algunos años después del Villazo, se enrolaba Aldo Strada, quien también fue diputado provincial del ARI. Fallecido hace algunos años, su hija es la diputada de Unión por la Patria y economista del CEPA Julia Strada.

Actualmente, el secretario general de la UOM de Villa Constitución es Pablo “Piparra” González. De perfil combativo, participó de la movida para desplazar a Antonio Caló del sindicato a nivel nacional en favor del actual jefe metalúrgico, Abel Furlán.

Sin embargo, ese vínculo está quebrado. A propósito de este conflicto, González acusó a la conducción nacional del gremio de haber “desilusionado a todos”. “Sentimos que somos una isla peleando con las herramientas que tenemos”, agregó.

Electorado libertario

Una mirada política lineal llevaría a pensar que las opciones electorales más votadas en esta ciudad están emparentadas con esta tradición sindical, en una zona en la cual el empleo industrial metalúrgico es decisivo. Pero no.

Javier Milei triunfó en el ballotage de 2023 en el departamento Constitución, al igual que en toda la provincia, y La Libertad Avanza tuvo una notable performance en las elecciones locales de 2025.

Matías Tomasi, un influencer con un discurso libertario clásico contra el gasto público y la “ideología de género”, y a favor de la baja de impuestos y las desregulaciones, tuvo una gran desempeño en las elecciones para elegir convencionales departamentales. En Villa Constitución, cosechó 6.978 votos contra 7.812 del actual senador Germán Giacomino, candidato de Unidos. Fueron menos de mil votos de diferencia en la ciudad cabecera.

Matías Tomasi

El mismo Tomasi, en la elección de concejales que se realizó en junio, arrasó: logró 6.789 sufragios (33,93%) contra los 3.373 (16,86%) de la concejala peronista Alejandrina Borgatta y los 2.749 votos (13,92%) de Diego Martín, de Unidos.

Una disputa que se reedita

Una curiosidad: Tomasi y Bogatta competirán nuevamente en las urnas este año, nada menos que en la elección del 26 de octubre para la Cámara de Diputados. El referente libertario irá en el séptimo lugar de la lista de La Libertad Avanza, sin chances de entrar al Congreso. La dirigente justicialista ocupará el tercer puesto en Fuerza Patria, con posibilidades de ser electa.

¿Cuál es la explicación que exhibe el candidato de Milei frente a la crisis metalúrgica en su ciudad? “Si seguimos con esta presión impositiva y esta falta de incentivos, Acindar va a terminar como Paraná Metal”, afirmó en referencia a una empresa del sector que quebró en 2015.

Intendente Unido por Santa Fe

El particular perfil del intendente local, Jorge Berti, completa el laberíntico mapa político de Villa Constitución. Se trata de un peronista que asumió la conducción del municipio en 2015 y se mantiene hasta la actualidad en el cargo.

JOrge BErti

Berti fue uno de los pocos que sobrevivió a la catástrofe de 2023, cuando el justicialismo fue prácticamente barrido en toda la provincia. Le ganó por apenas 369 votos a Gonzalo Cristini, de Unidos, y logró de esa manera acceder a su tercer mandato.

Ahora la situación cambió. Berti es uno de los integrantes del club de intendentes peronistas de Santa Fe que, vía el gobernador cordobés Martín Llaryora, están en tránsito hacia Provincias Unidas, la alianza que impulsa entre otros el mandatario radical Pullaro.