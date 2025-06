Damián Bernarte ajusta el gabinete y piensa en un exfuncionario de Martín Llaryora para ordenar las cuentas

Aunque no fue confirmado públicamente su nombre, suena fuerte la vuelta de Juan Carlos Sola , contador avezado que fue el primer secretario de Economía cuando el hoy gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , asumió por primera vez como intendente en su ciudad natal, en diciembre de 2007. Por ese entonces, las arcas municipales estaban en llamas y Sola fue quien ofició de bombero.

Juan Carlos Sola y Marcelo Moreno.jpg A la derecha, Juan Carlos Sola, quien llegaría para ocupar el lugar que deja Marcelo Moreno dentro de la administración de Damián Bernarte.

Por otra parte, fue la persona que comandó por ese entonces los sucesivos aumentos de tasas municipales en San Francisco, por lo que fue criticado. Durante su gestión, también, se dictó la emergencia económica que trajo, entre otras cosas, la aparición del Fondo para Obras y Servicios Públicos (FOSP), que hoy sigue vigente pese a los sucesivos pedidos de eliminación por parte de entidades empresariales.

Su gestión duró dos años, por lo que no llegó a cumplir un mandato. Adujo que su salida fue por “cuestiones personales” aunque sonaba otra campana que hablaba de “rispideces con otros funcionarios”. Lo reemplazó Gerardo Pintucci, otro contador sanfrancisqueño que hoy también forma parte del equipo de Llaryora.

¿Similitud con lo sucedido en Córdoba con Daniel Passerini?

Consultado por Letra P, Bernarte indicó que en los próximos días presentarán al nuevo secretario de Economía. No lo mencionó, pero adelantó que se trata de una persona que estuvo en la función y tiene experiencia.

Respecto a conjeturas sobre este cambio, donde la oposición habla de una “intervención provincial”, el intendente lo negó y aseguró que la salida de Marcelo Moreno estaba hablada con el gobernador desde hace un tiempo.

passerini y bernarte convenioo.webp Daniel Passerini y Damián Bernarte en la Municipalidad de Córdoba

Situación similar se vivió hace unos meses en la capital cuando Daniel Passerini decidió profundizar la refacción del gabinete de su gestión. Uno de ellos fue en la subsecretaría de Finanzas, donde llegó Matías Vicente, funcionario que se desempeñaba en el gabinete provincial y es cercano al ministro de Economía de la Provincia, Guillermo Acosta.

Desde distintos sectores, se interpretó tal movida como una jugada del llaryorismo para volver a marcar la cancha en el Palacio 6 de Julio. Control como condición previa al desembolso de fondos frescos, la clave de tal análisis. Como ocurrió en San Francisco, el propio Passerini había descartado tal intervención y eligió hablar de un mismo "equipo".

Cómo están las cuentas municipales según Damián Bernarte

El intendente de San Francisco explicó que la Municipalidad que gobierna se encuentra “en una posición envidiable comparada con la mayoría de los municipios”. Reconoció que sufren una caída muy importante de la recaudación del 38% en valores reales entre la coparticipación y la propia en la comparación interanual y asume que se debe achicar el gasto.

“La Municipalidad no tiene deudas, solo los créditos que tomamos para comprar maquinaria del programa del Banco de Córdoba, los que se pagan al día. No hemos tenido la necesidad de tomar deuda, de emitir títulos públicos, no hay cheques rebotados”, defendió su administración.

Luego del parte, avisó que seguirán tomando medidas fuertes para achicar el gasto. “Estamos en una situación realmente buena en el contexto nacional. Después lo que se dice son cuestiones de rol, de quién es oposición y quién es oficialismo”, cerró Bernarte.