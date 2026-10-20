Imagen positiva: Patricia Bullrich le saca diez puntos de ventaja a Milei, pero los dos tienen saldo negativo

Patricia Bullrich aventaja a Javier Milei por diez puntos en imagen positiva, pero los dos se ubican en el terreno de los balances negativos. Según la encuesta de D’Alessio IROL y Berensztein , la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado cosecha 45% de opiniones favorables y 51% desfavorables, mientras que el Presidente reúne 35% de imagen positiva y 62% negativa.

El estudio nacional, realizado el 6 y 7 de octubre sobre 800 personas mayores de 18 años, muestra que la exministra de Seguridad tiene mejor valoración de la opinión pública que el jefe de Estado en medio de las constantes tensiones y pactos temporarios de convivencia política dentro del oficialismo. El dato adquiere relevancia en un momento en que Bullrich viene ensayando movimientos de diferenciación respecto de la Casa Rosada, sin abandonar su pertenencia a La Libertad Avanza.

Si bien la brecha de imagen no equivale a una disputa electoral , constituye un indicador relevante para la ex dirigente del PRO que busca conservar su peso dentro del oficialismo y, al mismo tiempo, sostener una identidad política capaz de trascender la suerte del Presidente.

La tabla de imagen positiva ubica al exministro del Interior Guillermo Francos en el primer lugar, con 46% de imagen positiva y 45% negativa. El exfuncionario del gobierno libertario es el único dirigente de la lista que presenta un balance neto favorable, de un punto.

Bullrich ocupa el segundo puesto, con diez puntos más de imagen positiva que Milei. El podio lo completa la diputada de izquierda Myriam Bregman , con 39% de imagen favorable y 57% desfavorable. Detrás aparecen el alcalde porteño, Jorge Macri (38%), el jefe de Gabinete, Diego Santilli , el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri , y el gobernador Axel Kicillof , los últimos tres con un 37% de valoración positiva.

El sondeo muestra una dificultad que atraviesa a buena parte de la dirigencia: aquellos que consiguen niveles relativamente altos de valoración positiva mantienen un rechazo superior. Bullrich sobresale por su ubicación y por la distancia que le saca al Presidente, pero todavía no logra convertir esa ventaja en un balance favorable. Además, la valoración positiva no se traslada a intención de voto.

Los desmarques de Patricia Bullrich

Los datos de la encuesta se conoce después de varias semanas en las que la senadora hizo públicas sus discrepancias con decisiones y prioridades del Gobierno. En el Coloquio de IDEA, que se realizó en Mar del Plata, puso el foco en la necesidad de acelerar la reactivación económica y conseguir que las reformas se traduzcan en mejoras concretas para los hogares y las empresas.

Ante el Círculo Rojo, que se entusiasma con un plan B a la candidatura de Milei en 2027, la excandidata presidencial planteó que el cambio económico debía llegar con mayor velocidad a la vida cotidiana. Su argumento marcó una diferencia con el discurso presidencial: sin cuestionar el rumbo general del programa libertario, advirtió sobre la distancia entre las reformas estructurales y la percepción de sus efectos en la economía real.

TRIBUNA LETRA P



La senadora combina la imagen positiva más alta de la dirigencia con un perfil propio que trasciende las fronteras partidarias



Su vínculo con Milei



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Diego Reynoso https://t.co/LZik4xhc7O pic.twitter.com/MF0YVIgP6m — LETRA P (@Letra_P) October 20, 2026

Los movimientos de diferenciación con la Casa Rosada también se pusieron en evidencia en el Senado, donde en más de una oportunidad se cortó sola y decidió no apoyar las decisiones de la cúpula libertaria. El pliego de la jueza María Verónica Michelli y el ajuste en discapacidad que prevé el Presupuesto 2027 son solo dos ejemplos de los temas en los que se desmarcó del Gobierno.

Como contó Pablo Lapuente en este medio, el Presidente y su hermana Karina Milei optan por evitar los cruces públicos con la senadora para descomprimir las tensiones que sus movimientos generan dentro de la Casa Rosada. A un año de las elecciones, la incógnita es cuánto podrá sostenerse esa tregua y si la definición de las candidaturas terminará de ordenar —o profundizar— el vínculo entre Bullrich y los hermanos Milei.