Qué son los "salarios dinámicos" que impulsa Javier Milei en su reforma laboral

Julio Cordero quiere que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los convenios por actividad. Críticas a la paritaria por ponerle "techo" a los sueldos.

Por Letra P | Periodismo Político
Julio Cordero (der) en el Coloquio de IDEA de Mar del Plata.
Cordero planteó que "el convenio de actividad pueda ser aplicado a la empresa que sea la que menores recursos tenga en la región más desfavorecida del país" y planteó la necesidad de que el salario se incremente "de manera dinámica", de acuerdo a la productividad del personal y a la "sostenibilidad económica de las empresas en el tiempo".

De esta forma, el Gobierno impulsará que el acuerdo paritario en el marco del convenio colectivo de trabajo de cada sector pasaría a considerarse un máximo de referencia, en vez de un mínimo obligatorio para todas las empresas del rubro. Así que las negociaciones salariales pasarían a realizarse en cada empresa. El funcionario de Milei también dijo que el Consejo de Mayo recibe todas las propuestas para la reforma con el objetivo de llegar a un proyecto de consenso el 14 de diciembre, o tal vez antes.

Cómo medir la productividad del personal, según Julio Cordero

El ex Techint boy sostuvo que es necesario "encontrar, de acuerdo a cada actividad, elementos objetivos que permitan hacer una diferenciación en la eficiencia y eficacia de cada trabajador" al momento de fijar salarios y determinar aumentos, a los que dividió en tres tipos: un básico remunerativo, un incremento intermedio para "el trabajador que le pone mucho más entusiasmo" y otro aún más alto para el personal que "da todo de sí por distintas razones de su vida laboral".

Cordero sostuvo que las empresas ya aplican esta dinámica para el personal fuera de convenio e insistió: "Necesitamos incorporarlo a las negociaciones, que sea para el personal de convenio también".

