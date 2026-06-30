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DISCUSIÓN 2027

Encuesta: Bornoroni nuclea la idea del cambio en Córdoba y Llaryora se hace fuerte en la gestión

Radar Público muestra que el 43% identifica al estacionero como hombre de Javier Milei. El gobernador, entre el desgaste y la valoración del "hacer".

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Gabriel Bornoroni aparece primero en una encuesta en Córdoba&nbsp;

Gabriel Bornoroni aparece primero en una encuesta en Córdoba 

La última encuesta de Radar Público en Córdoba muestra a Gabriel Bornoroni como el dirigente de la oposición que mejor capitaliza la demanda de cambio y el respaldo del presidente Javier Milei, mientras que Martín Llaryora conserva fortalezas vinculadas con la administración pública.

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Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

El sondeo elaborado por Ignacio Muruaga, consultor que además trabaja para La Libertad Avanza (LLA), se hizo sobre 445 casos relevados entre el 10 y el 13 de junio. El informe describe un escenario de polarización entre la valoración de la gestión provincial y el deseo de alternancia política. Una paradoja que ya saltó en otras encuestas publicadas por Letra P en exclusiva.

Cambio vs. gestión en Córdoba

El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados retiene los atributos asociados al oficialismo nacional. El 43,3% de las personas consultadas lo identifica como el dirigente que cuenta con el apoyo de Milei, muy por encima de Luis Juez (14,4%), Llaryora (6,6%) y Rodrigo de Loredo (5,1%).

También lidera los indicadores vinculados con el clima político. El 27,4% considera que representaba el cambio; el 27% sostiene que podía generar libertad para las inversiones; el 22,9% afirma que representaba el futuro y el 22,4% entiende que merece una oportunidad.

luis juez bornoroni nostrala roca
La encuesta de Radar Público favorece a Gabriel Bornoroni en Córdoba

La encuesta de Radar Público favorece a Gabriel Bornoroni en Córdoba

El gobernador Llaryora obtuvo sus mejores registros cuando las consultas se enfocaron en la gestión. En su caso, lidera los atributos "tiene un plan de obra pública" (24,5%), "tiene un proyecto para Córdoba" (21,4%), "puede generar trabajo" (20,6%), "garantiza políticas sociales" (20%) y "es cercano a la gente" (19,2%).

Martín Llaryora vs. Javier Milei

En la medición de popularidad, Llaryora registra un 37% de imagen positiva frente a un 57,1% de negativa, con un saldo de -20,1 puntos. Los valores se alejan de los que manejan en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, que lo ubican en los 54 puntos. Incluso, Muruaga sitúa la caída como el producto de las esquirlas del femicidio de Agostina Vega.

En contraste, Milei alcanza un 57,7% de imagen positiva y un 40,3% de negativa, con un diferencial favorable de 17,4 puntos.

Informe-Provincial-Cordoba-Junio26

El estudio también revela que el 69% de la muestra está de acuerdo con la afirmación de que Córdoba necesitaba un cambio de partido en el gobierno provincial, mientras que solo el 20% expresó su desacuerdo.

La inseguridad aparece como la principal preocupación social. El 81% sostuvo que la situación en la provincia era "asfixiante", un dato que refuerza el clima de insatisfacción detectado por el relevamiento.

Los escenarios que ilusionan a Gabriel Bornoroni

Ese contexto tendría su correlato en la intención de voto. En un escenario donde se pregunta por marca política, LLA obtiene el 39,3%, muy por delante del cordobesismo, que reúne el 11,3%.

Detrás quedaron Defendamos Córdoba (9,1%), la UCR (7,8%), el PRO (5,3%), Fuerza Patria (4,9%) y el Frente de Izquierda (2%). El 20,1% todavía no definió su preferencia.

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Cuando la encuesta evalúa escenarios con candidatos, Bornoroni abre la tabla en una simulación de unidad opositora. En esa medición el empresario estacionero obtuvo el 36,2% de intención de voto frente al 23,3% de Llaryora.

En una competencia completamente fragmentada el alfil de Karina Milei conserva también el liderazgo con el 27,9%, seguido por De Loredo (16%), Llaryora (15,4%), Natalia de la Sota (12,1%) y Juez (7,6%).

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