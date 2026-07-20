Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck llevan su alianza también al ámbito de la capacitación

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck avanzan en una alianza interprovincial que afianza la gestión en Neuquén y Río Negro , las provincias del Comahue , las únicas que logran zafar de los números en rojo que pintan el mapa de la Argentina de Javier Milei .

CORREDOR ALTERNATIVO La hidrovía de Vaca Muerta: un estudio asegura que es viable la navegación comercial en los ríos Negro y Limay

Los gobernadores firmaron ahora un Convenio Marco de Cooperación Técnica y Asistencia Interprovincial para desarrollar programas de formación, capacitaciones y tecnicaturas destinados a fortalecer las capacidades del personal de la administración pública.

El acuerdo estableció un espacio de cooperación para diseñar, organizar y dictar propuestas académicas según las necesidades que identifique Neuquén, con el respaldo técnico e institucional del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Río Negro , organismo con especial experiencia en la formación para la gestión pública.

El convenio indica que el IPAP pondrá a disposición su oferta académica para que ambas jurisdicciones desarrollen acciones conjuntas mediante convenios específicos. Cada iniciativa deberá definir el contenido de la capacitación, el cronograma, la cantidad de participantes y los aspectos operativos necesarios para su implementación.

Entre las primeras iniciativas previstas sobresale la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales , una carrera de tres años de duración con apoyo virtual. La propuesta está orientada a formar especialistas en el análisis del comportamiento del fuego, la gestión del riesgo, la planificación operativa, la prevención y la investigación de incendios forestales.

La nueva tecnicatura busca responder a la creciente demanda de profesionales preparados para intervenir en escenarios cada vez más complejos. El plan de estudios incorpora herramientas para el análisis predictivo, la planificación estratégica y la toma de decisiones frente a emergencias vinculadas con incendios forestales.

Los gobernadores firmaron ahora un Convenio Marco de Cooperación Técnica y Asistencia Interprovincial.

El acuerdo también permitió ampliar la cooperación interprovincial mediante el intercambio de conocimientos y la formación de recursos humanos especializados. Ambas provincias coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención y manejo de incendios forestales.

Cooperación entre Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck

La semana pasada se conocieron los datos que dan cuenta del empleo registrado en todo el país. Como sucede con la mayoría de los indicadores, el informe, elaborado sobre datos de la Secretaría de Trabajo y el SIPA, muestra un escenario dispar entre las provincias. Neuquén (+7,1%) y Río Negro (+2,8%) fueron las únicas jurisdicciones que lograron superar los niveles de empleo privado previos al cambio de gobierno, mientras las otras 22 provincias continúan registrando valores negativos.

Como viene contando Letra P, esos datos son fruto del desarrollo de Vaca Muerta, la joya petrolera de la Argentina libertaria. De hecho, durante el encuentro, Figueroa y Weretilneck también analizaron alternativas logísticas para el transporte de arenas desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta, destinadas al desarrollo de la actividad hidrocarburífera no convencional, una de las últimas novedades en torno a la producción en la Patagonia Norte. Entre las opciones evaluadas figuraron el uso del tren y la readecuación de rutas, por encima de la vía de navegación fluvial.

Además, los mandatarios dialogaron sobre la transferencia de rutas nacionales a las provincias, la situación del Tren del Valle y la posibilidad de reflotar el proyecto rionegrino Alipiba, junto con otros temas vinculados al escenario que atraviesan ambas jurisdicciones.