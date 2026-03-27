SENSACIÓN DE NORMALIDAD

Javier Milei reimpulsa la agenda legislativa: Glaciares, hojarasca, reforma penal y la vuelta de las SAS

Quiere activar las dos cámaras del Congreso en simultáneo. El 8, sesión en Diputados. Al Senado llegan 60 pliegos judiciales. El proyecto de Carolina Losada.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Javier Milei, Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni: todo bien en el Congreso.&nbsp;

Javier Milei, Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni: todo bien en el Congreso. 

Javier Milei no quiere seguir con el Congreso cerrado y los medios de comunicación revisando las denuncias por corrupción de Manuel Adorni: este jueves, la mesa política definió una agenda de trabajo con proyectos a tratar en simultáneo en las dos cámaras. La reforma de la ley de glaciares llegaría al recinto de Diputados el 8 de abril.

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Mauricio Cantando

En el Senado, tras la reunión de Adorni con Patricia Bullrich, definieron que la agenda penal y la que involucra actividades comerciales ingresen por esa cámara. Se espera un cambio del Código Penal, que se está definiendo en la oficina del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se espera también la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, sanciones para “viudas negras” (personas que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para robar en sus domicilios), motochorros y entraderas bancarias.

En la cámara alta, Bullrich también anunció un cambio a la ley de semillas y podría tratar un proyecto para penal falsas denuncias por violencia de género, de la radical Carolina Losada.

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La agenda de Javier Milei

La "defensa de la propiedad privada" es otro de los temas que Milei quiere escuchar en el Congreso y habrá una tanda de proyectos en el Senado. Uno reformará las reglas de sociedades comerciales, con mayores facilidades para crear empresas. El texto, según informaron a Letra P fuentes del oficialismo, podría incluir promoción a las Sociedades por Acción Simplificadas (SAS).

Se trata de una modalidad de creación de empresas en un día, impulsadas por Mauricio Macri y desactivadas por Alberto Fernández, a través de resoluciones a tal fin de la Inspección General de Justicia (IGJ). En 2021 hubo un intento de derogación por ley presentado por Oscar Parrilli, que se cayó en Diputados.

El kirchnerista denunciaba que el mecanismo se utilizó para blanquear dinero espurio, en su mayoría del narcotráfico. La agenda de propiedad privada es más que suficiente. Incluye cambios a la ley de expropiaciones, para que sea excepcional quitar propiedad por "conceptos de utilidad pública", según anunció Adorni.

Otro proyecto será para facilitar los desalojos en un proceso sumarísimo; y la eliminación de la del fuego, promovida por Máximo Kirchner, que prohíbe usar tierras para fines comerciales en caso de incendios. En carpeta está también un proyecto para eliminar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Glaciares en Diputados

Este jueves se realizó en Diputados la segunda audiencia pública sobre la reforma de la ley de Glaciares, con 200 expositores que se conectaron por zoom. La reunión continuaba hasta la medianoche, coordinada por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz. Un minúsculo grupo de legisladores -la mayoría libertarios- siguió las ponencias desde el anexo C, donde se emitían en pantalla grande.

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El miércoles había sido el turno de las ponencias presenciales, con la misma cantidad de oradores. Hay más de 100 mil anotados y la mayoría hará su presentación por zoom o escritos. La Libertad Avanza (LLA) busca la sanción el miércoles 8.

El plan del Gobierno es que haya una sesión informativa con invitados de las provincias mineras, las principales promotoras de la norma. Hay mucho fastidio en la Casa Rosada con los mandatarios que pidieron la ley y no defienden el proyecto. De hecho, sólo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, envió funcionarios a pedir por la norma.

En el plenario de comisiones se esperan referentes de Mendoza, Salta y Catamarca, como mínimo. Podría ser el martes 31 o el 7 de abril, un día antes de la sesión.

La oposición no cuenta los votos para evitar la norma, pero embarró la cancha: Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anunció que citará a mandatarios "de aquellas provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse comprometidas como consecuencia de eventuales modificaciones al régimen vigente". Muchas de esas provincias son gobernadas por aliados de Milei, como Misiones y Entre Ríos.

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Senado: jueces que vienen

La otra agenda y tal vez la más importante para el Gobierno es la del nombramiento de pliegos judiciales. Hay 300 pendientes y a unos 100 les resta terminar los concursos. Del resto, 60 llegarán al Senado en los próximos días para ser evaluados en la comisión de Acuerdos.

En tres semanas será la audiencia para votar la continuidad de Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia- por cinco años en el Tribunal de Casación. En noviembre cumple 75 años y necesita ese trámite para seguir. Bullrich se la rebuscó para no tener problemas: sólo le dio al peronismo tres de 19 lugares en la comisión de Acuerdos.

El resto lo ocupan eventuales aliados del Gobierno, que negociarán sus pliegos judiciales. Habrá "un toma y daka" permanente, con el peronismo de testigo. Bullrich planea una sesión para fines de abril con los ascensos militares, el pliego de Mahiques y, tal vez, el proyecto de falsas denuncias de Losada.

Recién después se iniciarán los debates de las leyes de propiedad y penales. Al Senado no irá Adorni a brindar el informe, como se esperaba. Prefiere empezar por Diputados, pese a que la Constitución lo obligaba a ir a la cámara alta. No le dio seguridad.

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