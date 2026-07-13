Los alquileres suben más que la inflación en las provincias: cuál es el ránking de las ciudades más caras

Los alquileres suben más que la inflación en el interior: cuál es el ránking de las ciudades más caras

Los alquileres en las provincias siguen aumentando por encima de la inflación , según se desprende de un informe confeccionado por la consultora Reporte Inmobiliario . El dato contradice, al menos parcialmente, la idea de que la recuperación de la oferta haya estabilizado completamente el mercado, como sostiene el presidente Javier Milei desde que se derogó la Ley de Alquileres .

De acuerdo al informe al que Letra P tuvo acceso, la evolución de los alquileres en las principales ciudades de la Argentina estuvo por encima de la inflación interanual, que fue del 33,2% a mayo de este año . En promedio, un departamento de dos ambientes aumentó su valor de alquiler un 44% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que uno de tres ambientes lo hizo un 47,9% en el mismo periodo.

Este fenómeno, sostiene Reporte Inmobiliario, no ocurre en la Ciudad de Buenos Aires , donde los alquileres ya evolucionan en línea con la inflación, mientras que en el interior —y también en el Gran Buenos Aires , aunque en menor medida— la escasez de oferta sigue presionando sobre los precios.

La explicación, según la consultora, es que la demanda sigue siendo suficientemente fuerte como para sostener aumentos por encima de la inflación aunque en el último año la oferta de departamentos aumentó aproximadamente entre un 44% y un 48% entre mayo de 2025 y mayo de 2026 , es decir que hay más departamentos publicados.

En este último trimestre analizado, los departamentos de dos ambientes aumentaron un 9,02% ; mientras que los de tres ambientes, un 8,30% . En ese lapso, la inflación calculada por el INDEC fue de 8,33% . En ese sentido, el informe de Reporte Inmobiliario señala que éste fue el noveno trimestre consecutivo en el que los aumentos se moderaron respecto de los picos registrados durante 2023 y 2024. El mercado parece enfriarse, pero todavía no se estabiliza. Algo es algo.

El ranking de ciudades

El trabajo también ofrece un ranking que ordena a las principales ciudades del país de acuerdo a qué tan caro resulta alquilar allí. Tanto en departamentos de dos como de tres ambientes, el liderazgo le pertenece a la ciudad de Neuquén. Allí parece tallar el fenómeno Vaca Muerta, cuyo crecimiento produce una migración interna de trabajadores y presiona sobre el mercado. "Seguramente el nivel de los alquileres en Neuquén se deba al fenómeno petrolero", señalaron fuentes de Reporte Inmobiliario a este medio.

Mendoza, Córdoba, Rosario, Santa Fe capital y Bahía Blanca, con leves reacomodamientos según cada categoría, se reparten los cinco lugares siguientes. La ciudad Cuna de la Bandera, en departamentos de tres ambientes, ocupa el podio y es la frontera entre ciudades donde aún pueden conseguirse este tipo de inmuebles por debajo del millón de pesos.

Vale tener en cuenta, a la hora de observar las cifras, que ambas categorías de departamentos son, mayormente, para viviendas familiares de, al menos, tres o cuatro integrantes. En ese sentido, estos números se solapan con los de la Canasta Básica que mide el INDEC y que señalaron que durante mayo, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no ser considerada pobre y $681.246 para no caer en la indigencia.

Cómo se produce el informe

Reporte Inmobiliario releva un número homogéneo de casos para cada localidad-barrio en función de su densidad edificada en el casco céntrico o en la zona reconocible como de mayor presencia de edificios residenciales en propiedad horizontal de las principales ciudades del interior del país.

El número de casos relevados es de entre 30 y 60 según la escala de la localidad y se halla predeterminado estadísticamente como una muestra representativa del universo de la oferta histórica. La investigación se lleva adelante bajo la figura de mystery shopper. En todos los casos se verifica que el departamento sea usado, integre un edificio de propiedad horizontal con ascensor de calidad estándar, en estado de mantenimiento medio, sin cochera y que el edificio no cuente con amenities.