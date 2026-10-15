De la encuesta a la Casa Rosada: War Room puso a prueba una campaña presidencial 2027

¿Cómo se organiza una campaña presidencial cuando falta un año para las elecciones y el escenario permanece abierto? Esa fue la pregunta que atravesó War Room – Cómo se gana una elección , el encuentro que reunió el pasado viernes a especialistas en estrategia, investigación, comunicación, datos y territorio en el Centro Cultural Recoleta.

Con entradas agotadas, la actividad propuso simular el funcionamiento de un equipo electoral a partir de encuestas, información digital y nombres que hoy forman parte de la conversación pública argentina. La idea fue ir más allá de las exposiciones tradicionales y mostrar cómo se articulan las distintas áreas de una campaña para construir una estrategia común.

Organizada por la Cumbre Mundial de Comunicación Política , junto con la Subsecretaría de Medios y Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, la jornada convocó a profesionales de seis países para trabajar sobre los desafíos de una eventual campaña presidencial en 2027.

El encuentro recorrió las distintas etapas del trabajo electoral. El primer bloque estuvo dedicado a investigar el clima sociopolítico, analizar la conversación digital, planificar la presencia en los medios y anticipar posibles crisis.

Luego, el foco pasó a la estrategia política, la ejecución territorial, la comunicación digital, la movilización y la preparación de los candidatos para afrontar entrevistas y apariciones públicas. El tramo final abordó la creatividad, la conexión emocional con el electorado, el contraste entre candidaturas, la segmentación de audiencias y la evaluación estratégica.

La dinámica buscó mostrar cómo las decisiones de cada área se condicionan mutuamente. Una encuesta puede modificar el diagnóstico electoral y obligar a revisar los mensajes, la pauta publicitaria, la presencia territorial o la respuesta frente a una crisis.

"War Room fue una jornada de formación y capacitación política que se metió específicamente en el escenario político argentino de cara a 2027", explicó Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política.

El consultor señaló que durante el encuentro se analizaron las potencialidades de los candidatos, el comportamiento del electorado, el escenario digital, el Big Data y el mapa de medios, además de las posibilidades de crecimiento y las debilidades de los distintos espacios políticos.

Según Ivoskus, la propuesta permitió que dirigentes, funcionarios, candidatos, periodistas, comunicadores y consultores reflexionaran sobre el escenario nacional y las motivaciones de la sociedad frente al próximo proceso electoral.

El escenario de 2027, bajo análisis

La simulación tomó como referencia distintos escenarios posibles para la próxima elección presidencial. Entre ellos, Javier Milei como candidato del oficialismo; una eventual interna peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Sergio Uñac; la posibilidad de un espacio outsider, con Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel como alternativas; y Myriam Bregman como referencia de la izquierda.

También se analizaron las posibles consecuencias de mantener o suspender las PASO, una variable institucional que podría modificar la dinámica de la competencia y las estrategias de los distintos espacios.

El objetivo no fue anticipar un resultado electoral, sino examinar qué decisiones debería tomar un equipo profesional frente a diferentes alternativas políticas y con la información disponible para construir un diagnóstico.

"Nadie tiene nada asegurado", había señalado Ivoskus al describir el escenario de 2027. La premisa de War Room fue trasladar esa incertidumbre al trabajo concreto de campaña: investigar antes de decidir, contrastar hipótesis y coordinar las distintas áreas de una estrategia electoral.

Una mirada desde adentro de la campaña

La jornada reunió a 14 profesionales de seis países. Entre los especialistas participaron Shila Vilker, Mauro Becerra, Daniel Vico, Gabriel Slavinzky, Lucía Bonetto, Mario Rodríguez, Jorge Imhof, José Norte, Edgard Gutiérrez, Leandro Fagúndez, Halley Arrais y Martín Buzzi, junto con Ivoskus y Martha Hernández, quien intervino en el tramo de conclusiones.

Por su parte, Carolina Bartel, subsecretaria de Medios y Prensa del Gobierno porteño, destacó la importancia de generar espacios de formación e intercambio para el sector.

"Desde la Ciudad de Buenos Aires creemos en la importancia de generar estos espacios de formación, intercambio y profesionalización de la comunicación política. Queremos que la Ciudad de Buenos Aires sea también un punto de encuentro y una referencia para quienes pensamos, estudiamos y trabajamos en comunicación política", afirmó.