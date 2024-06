El sprint final de Guillermo de Rivas: doble acto, gira con Llaryora y apuesta al voto útil peronista

No ignoran el margen de error técnico. Sin embargo, la exposición del dato ajustado es una señal de alivio porque -si los guarismos no fallan- la candidata delasotista, Adriana Nazario, no les estaría pisando los talones. La estrategia se concentrará en la búsqueda de ese voto útil peronista hasta este domingo, cuando hablarán las urnas.